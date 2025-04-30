Китай тайно составляет "белый список" американских товаров, которых не коснутся 125% пошлины — Reuters

Китай создал новый список американских товаров, которые будут освобождены от 125% пошлины. Это решение, незаметно доведенное до компаний, является частью усилий Пекина уменьшить влияние торговой войны с США.

Об этом сообщает Reuters.

Китай сформировал тайный список товаров

Китай уже предоставил освобождение от тарифов на определенные товары, в частности, фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели, а также просил компании определить критически важные товары, которые необходимо освободить от пошлин.

Один из источников отметил, что правительство Шанхайского Пудуна обратилось в компанию по этому списку, указав, что фирма ранее лоббировала освобождение от тарифов из-за зависимости от американских технологий для некоторых своих продуктов.

"У нас до сих пор есть много технологий, в которых мы нуждаемся от США", – сообщил источник.

Другой источник сообщил, что некоторые компании обращались к власти частным образом, чтобы узнать, подлежит ли их импортированная продукция освобождению от тарифов.

Список подлежащих освобождению товаров, похоже, растет: Китай отменил тарифы на импорт этана из США, сообщает агентство Reuters. Крупные производители этана уже обратились в Пекин с просьбой об освобождении от пошлин, поскольку США являются единственным поставщиком этого продукта.

Два других источника сообщили, что Китай также проводит опрос среди компаний, чтобы оценить влияние торговой войны.

На недавней встрече власти Восточного Китая попросили группу лоббистов иностранного бизнеса "сообщать обо всех критических случаях, вызванных тарифной напряженностью, для детальной оценки ситуаций".

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

В ответ на пошлины президента Трампа, Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.