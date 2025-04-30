Китай таємно складає "білий список" американських товарів, яких не зачеплять 125% мита - Reuters

Китай створив новий список американських товарів, які будуть звільнені від 125% мита. Це рішення, яке було непомітно доведено до компаній, є частиною зусиль Пекіна зменшити вплив торговельної війни з США.

Про це інформує Reuters.

Китай сформував таємний список товарів

Китай вже надав звільнення від тарифів на певні товари, зокрема фармацевтичні препарати, мікрочіпи та авіаційні двигуни, а також просив компанії визначити критично важливі товари, які необхідно звільнити від мит.

Одне з джерел зазначило, що уряд Шанхайського Пудуна звернувся до компанії щодо цього списку, вказавши, що фірма раніше лобіювала звільнення від тарифів через залежність від американських технологій для деяких своїх продуктів.

"У нас досі є багато технологій, які ми потребуємо від США", – повідомило джерело.

Інше джерело повідомило, що деякі компанії зверталися до влади приватно, щоб дізнатися, чи підлягає їхня імпортована продукція звільненню від тарифів.

Список товарів, що підлягають звільненню, схоже, зростає: Китай скасував тарифи на імпорт етану зі США, повідомляє агентство Reuters. Великі виробники етану вже звернулися до Пекіна з проханням про звільнення від мит, оскільки США є єдиним постачальником цього продукту.

Два інших джерела повідомили, що Китай також проводить опитування серед компаній, щоб оцінити вплив торговельної війни.

На нещодавній зустрічі влада Східного Китаю попросила групу лобістів іноземного бізнесу "повідомляти про всі критичні випадки, викликані тарифною напруженістю, для детальної оцінки ситуацій".

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.