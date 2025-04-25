Торговельна війна: Китай негласно скасував 125% мита на американські напівпровідники

Китай без зайвого розголосу скасував 125% мита на деякі американські напівпровідники, щоб полегшити наслідки торгової війни з США для власної технологічної індустрії. Скасування мит стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочипи або напівпровідники.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 12 квітня 2025 року Китай підвищив мита до 125% на всі товари, що походять зі Сполучених Штатів, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити податки на китайські товари до захмарних 145%.

Протягом кількох місяців Пекін демонстрував впевненість і рішучість у здатності витримати загострення торговельної війни зі США. Проте ці винятки свідчать про те, що Китаю доводиться скасовувати деякі мита на критично важливі товари, які він не може виробляти самостійно або закупити в інших країнах, пише видання.

За даними митниці, минулого року Китай імпортував напівпровідників зі США на суму $11,7 млрд.

Чому напівпровідники такі важливі

Напівпровідники, будучи критично важливими компонентами практично будь-якого електронного приладу, мають складний виробничий процес через значні витрати на розробку та потребу у високій кваліфікації, що призводить до концентрації виробництва у невеликої кількості компаній.

Хоча Китай досяг певного прогресу у розвитку власної напівпровідникової галузі, він досі значною мірою залежить від імпорту мікрочипів та обладнання для їх виробництва зі США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що смартфони та обладнання для виробництва мікросхем з Китаю не будуть звільнені від нових митних тарифів, попри раніше видані розпорядження Митній та прикордонній службі США щодо можливих винятків.