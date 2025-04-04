Тайвань виділить 8,7 млрд доларів на допомогу компаніям у боротьбі з митами США

Уряд Тайваню в п'ятницю, 4 квітня, оголосив про виділення компаніям та галузям фінансової допомоги у розмірі не менше 288 млрд тайванських доларів (8,74 млрд доларів США), включаючи експортні кредити, для подолання наслідків введення мит США.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп у середу оголосив про введення загальних імпортних мит, у тому числі значно високих для десятків торгових партнерів, включаючи Тайвань, який має великий профіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами та якому загрожує 32-відсоткове мито на свою продукцію. Проте мита США не поширюються на напівпровідники – основну статтю тайванського експорту.

Виступаючи на прес-конференції у Тайбеї, прем'єр Чо Джун Тай повторив, що уряд вважає мита необґрунтованими, заявивши, що виділить 88 млрд тайських доларів на допомогу постраждалим компаніям.

Міністр фінансів Чжуан Цуй-юнь у свою чергу зазначив, що уряд також надасть експортерам 200 млрд тайських доларів у вигляді торговельного фінансування.

Чиновники уряду Тайваню неодноразово заявляли, що торгівля зі США була спотворена високим попитом на тайванську технологічну продукцію, таку як передові напівпровідники — сектор, в якому домінує острів, де знаходиться найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників та мікросхем TSMC. Варто зазначити, що минулого місяця TSMC оголосила про нові інвестиції у розмірі 100 мільярдів доларів у США.

Нагадаємо, 4 квітня Китай відповів на нові мита США рядом заходів, включаючи мита у розмірі 34% на весь американський імпорт і контроль за експортом рідкісноземельних металів, виконавши обіцянку завдати удару у відповідь. Нові мита Пекін запровадить з 10 квітня 2025 року.