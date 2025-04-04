Тайвань выделит 8,7 млрд долларов в помощь компаниям в борьбе с пошлинами США

Правительство Тайваня в пятницу, 4 апреля, объявило о выделении компаниям и отраслям финансовой помощи в размере не менее 288 млрд. тайваньских долларов (8,74 млрд. долларов США), включая экспортные кредиты, для преодоления последствий введения пошлин США.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении общих импортных пошлин, в том числе значительно высоких для десятков торговых партнеров, включая Тайвань, имеющий большой профицит в торговле с Соединенными Штатами и угрожающий 32-процентной пошлиной на свою продукцию. Однако пошлины США не распространяются на полупроводники – основную статью тайваньского экспорта.

Выступая на пресс-конференции в Тайбэе, премьер Чо Джун Тай повторил, что правительство считает пошлины необоснованными, заявив, что выделит 88 млрд тайских долларов в помощь пострадавшим компаниям.

Министр финансов Чжуан Цуй-юнь в свою очередь отметил, что правительство также предоставит экспортерам 200 млрд. тайских долларов в виде торгового финансирования.

Чиновники правительства Тайваня неоднократно заявляли, что торговля с США была искажена высоким спросом на тайваньскую технологическую продукцию, такую как передовые полупроводники – сектор, в котором доминирует остров, где находится крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников и микросхем TSMC. Следует отметить, что в прошлом месяце TSMC объявила о новых инвестициях в размере 100 миллиардов долларов в США.

Напомним, 4 апреля Китай ответил на новые пошлины США рядом мер, включая пошлины в размере 34% на весь американский импорт и контроль за экспортом редкоземельных металлов, выполнив обещание нанести ответный удар. Новые пошлины Пекин введет с 10 апреля 2025 года.