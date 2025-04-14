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Трамп відмовився виключати китайські смартфони з-під дії мит: обіцяє нові тарифи

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що смартфони та обладнання для виробництва мікросхем з Китаю не будуть звільнені від нових митних тарифів, попри раніше видані розпорядження Митній та прикордонній службі США щодо можливих винятків. 

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, смартфони, комп’ютери та інші електронні товари підпадають під дію чинного 20-відсоткового мита, яке, за словами очільника Білого дому, не скасовується.

Трамп підкреслив, що жодна країна не уникне відповідальності за "несправедливі торговельні заходи", особливо Китай.

"Ніхто не злізе з гачка за несправедливі торговельні баланси та негрошові тарифні бар’єри, які інші країни використовували проти нас, особливо Китай, який, безумовно, ставиться до нас гірше за всіх", – переконаний Трамп.

Він додав, що питання напівпровідників, чипів і повного ланцюга постачання електроніки розглядатимуться в межах майбутніх розслідувань національної безпеки, пов’язаних із митною політикою.

Трамп хоче повернути виробництво у США

Трамп вважає, що США мають зосередитись на відновленні власного виробництва і не повинні бути заручниками інших держав, особливо тих, що "зловживають торговельними відносинами" з Америкою. За словами очільника Білого дому, нова економічна стратегія США передбачає подальше зниження податків і дерегуляцію, що сприятиме створенню нових робочих місць і розвитку виробництва всередині країни.

Президент США також розкритикував ЗМІ за поширення, як він висловився, "фейкових новин", у контексті помилкового тлумачення митної політики.

Раніше в неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік чітко дав зрозуміти, що протягом наступних двох місяців на критичні технологічні продукти з Китаю будуть встановлені окремі нові мита разом з напівпровідниками, пише Reuters.

Лутнік сказав, що Трамп запровадить "особливий тип мита" на смартфони, комп’ютери та іншу електроніку через місяць-два, поряд із секторальними тарифами, спрямованими на напівпровідники та фармацевтику. Нові мита будуть виходити за рамки так званих взаємних тарифів Трампа, згідно з якими податки на китайський імпорт минулого тижня зросли до 145%.

Зауважимо, увечері в п'ятницю Митне та прикордонне агентство США опублікувало список тарифних кодів, які виключаються з імпортних податків. На ньому було представлено 20 категорій продуктів, включаючи комп’ютери, смартфони, ноутбуки, дисководи, напівпровідникові пристрої, мікросхеми пам’яті та плоскі дисплеї, писало CNBC.

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. 

Нагадаємо, у відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня. 

Автор:
Світлана Манько