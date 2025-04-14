Трамп отказался исключать китайские смартфоны из-под действия пошлин: обещает новые тарифы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смартфоны и оборудование для производства микросхем из Китая не будут освобождены от новых таможенных тарифов, несмотря на ранее изданные распоряжения Таможенной и пограничной службы США о возможных исключениях.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, смартфоны, компьютеры и другие электронные товары подпадают под действие действующей 20-процентной пошлины, которая, по словам главы Белого дома, не отменяется.

Трамп подчеркнул, что ни одна страна не уйдет от ответственности за "несправедливые торговые мероприятия", особенно Китай.

"Никто не слезет с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех", – убежден Трамп.

Он добавил, что вопросы полупроводников, чипов и полной цепи поставок электроники будут рассматриваться в рамках будущих расследований национальной безопасности, связанных с таможенной политикой.

Трамп хочет вернуть производство в США

Трамп считает, что США должны сосредоточиться на восстановлении собственного производства и не должны быть заложниками других государств, особенно "злоупотребляющих торговыми отношениями" с Америкой. По словам главы Белого дома, новая экономическая стратегия США предполагает дальнейшее снижение налогов и дерегуляцию, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию производства внутри страны.

Президент США также раскритиковал СМИ за распространение, как он выразился, "фейковых новостей", в контексте ошибочного толкования таможенной политики.

Ранее в воскресенье министр торговли США Говард Лутник ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев на критические технологические продукты из Китая будут установлены отдельные новые пошлины вместе с полупроводниками, пишет Reuters.

Лутник сказал, что Трамп введет "особый тип пошлины" на смартфоны, компьютеры и другую электронику через месяц-два, наряду с секторальными тарифами, направленными на полупроводники и фармацевтику. Новые пошлины будут выходить за рамки так называемых взаимных тарифов Трампа, согласно которым налоги на китайский импорт на прошлой неделе выросли до 145%.

Напомним, вечером в пятницу Таможенное и пограничное агентство США опубликовало список тарифных кодов, исключаемых из импортных налогов. На нем были представлены 20 категорий продуктов, включая компьютеры, смартфоны, ноутбуки, дисководы, полупроводниковые устройства, микросхемы памяти и плоские дисплеи, писало CNBC.

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

Напомним, в ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.