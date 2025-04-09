Трамп поднял тарифы для Китая до 125% и предоставил 90 дней отсрочки для других государств

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

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Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

О решении Трампа

Трамп подчеркнул, что из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, тариф, взимаемый из Китая, повышен до 125%, и это решение вступает в силу немедленно.

"Надеемся, что в ближайшем будущем Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не устойчивы или приемлемы", — написал президент.

Трамп добавил, что, учитывая тот факт, что более 75 стран обратились к представителям США, в частности в Министерство торговли, Казначейства и USTR, для обсуждения вопросов торговли, торговых барьеров, тарифов, валютных манипуляций и немонетарных тарифов, и что эти страны, по его настойчивым просьбам, не принято решение о 90-дневной паузе.

В течение этого периода взаимный тариф будет снижен на 10%, а решение вступает в силу без промедления.

Пошлины США против Китая

2 апреля Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также дополнительные пошлины для примерно 60 стран, включая Китай.

Для Китая это означало дополнительная пошлина в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на американские товары.

Со временем Соединенные Штаты ввели дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Таким образом, общая ставка тарифов теперь достигает 104% и вступила в силу 9 апреля. Представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на применение Трампом пошлин на импорт в размере 104% заявил, что Китай не ищет конфликтов.

В свою очередь, Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, повысив общий уровень тарифов до 84%.