Ответ в США. Китай ввел дополнительные тарифы на американские товары на 84%

Торговый конфликт между США и Китаем в среду стремительно обострился и Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, повысив общий уровень тарифов до 84%.

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Об этом пишет Вloomberg.

Контрмеры вступят в силу 10 апреля и стали ответом на новую волну пошлин, введенную президентом США Дональдом Трампом.

Американские пошлины, вступившие в силу в полдень по пекинскому времени в среду, повысили общий уровень тарифов со стороны США до 104% с начала года. В ответ Китай заявил о готовности "бороться до конца", если Вашингтон не откажется от своей тарифной политики.

Пекин также расширил экономические санкции, добавив шесть американских компаний в список "ненадежных организаций" и включив еще 12 в перечень экспортного контроля. Это шаги, усложняющие доступ американских предприятий к китайскому рынку.

Внедрение новых пошлин со стороны США Трамп объяснил как реакцию на длительные барьеры для американских товаров в Китае. Он сначала повысил пошлины на 34%, назвав это "восстановлением справедливости", а впоследствии прибавил еще 50%, после того как Китай ввел ответное собственное собрание.

Торговое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира создает все большее количество рисков для глобального экономического роста. Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к новым рецессионным трендам в мировой экономике.

Напомним, что сегодня утром США ввели дополнительные 50% пошлин на импорт из Китая. Теперь полный размер тарифов будет составлять 104%. Они будут работать с 9 апреля.