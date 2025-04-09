Трамп вводит против Китая пошлины в 104%: как реагируют рынки и Пекин

США вводят дополнительные 50% пошлин на импорт из Китая. Теперь полный размер тарифов будет составлять 104%. Они будут работать с 9 апреля.

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Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, поскольку Китай отказался отменять свои пошлины, тарифная ставка для Пекина выросла на 50% — с 54% до 104%. Тарифы по этой ставке будут взиматься с 9 апреля.

Левитт подчеркнула, что Китай "совершает ошибку", отказываясь вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно пошлин.

Представитель Белого Дома отметила, что по мнению Трампа, Китай на самом деле "стремится вести переговоры" с США по пошлинам, но "не знает как".

Что говорят в Пекине

Заместитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на применение Трампом пошлин на импорт в размере 104% заявил, что Китай не ищет конфликтов.

"Но не стоит питать иллюзий: когда нас провоцируют — мы никогда не отступаем. Устрашения и угрозы — это не то, что работает с Китаем", — подчеркнул он.

Как отреагировали рынки

Как пишет CNN, резкое увеличение пошлин имеет серьезные последствия для экономики США, поскольку Китай является вторым по величине поставщиком товаров в страну. Если раньше товар из Китая стоил 100 долларов, то теперь за его ввоз в США придется заплатить уже 204 доллара. Поэтому американские импортеры столкнутся с ростом затрат на продукцию из Китая, что может привести к повышению цен на электронику, инструменты и бытовые товары.

Фондовые рынки США отреагировали на новость негативно, резко снизившись после утреннего роста. Индекс Dow Jones упал на 0,84%, S&P 500 – на 1,57%, Nasdaq – на 2,15%.

Капитализация крипторинка упала на 2,77% (до $2,44 трлн), а стоимость биткоина – на 2,44% (до $77 тыс.).

Нефть марки WTI упала на 4,12% до $58,2 за баррель, марки Brent – на 4,16% до $61,54. Это минимум за последние четыре года.

Торговая война Трампа

Это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34% пошлины .

Китай ответил на новые пошлины США рядом мер, включая пошлины в размере 34% на весь американский импорт.

Ранее Трамп заявил, что поднимет пошлины для Китая, если эта страна к полудню вторника, 8 апреля, не отменит пошлины на ввоз американских товаров в размере 34%. Китай об отмене пошлин до установленного США срока не объявил, и Трамп сдержал обещание.