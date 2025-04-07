Не ошибка: у Трампа объяснили введение пошлины на безлюдные острова с пингвинами

Безлюдные острова Герд и Макдональд близ Антарктиды, где живут только пингвины, попали под пошлины США, так как Вашингтон хочет закрыть лазейки, которые могли использовать другие страны для обхода торговых ограничений.

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Об этом заявил министр торговли Говард Лутник в интервью CBS News.

По его словам, нет ни одной "оставшейся без внимания" США страны, ведь Вашингтон хочет положить конец "бессмысленным лазейкам", которые могут использовать третьи страны для обхода пошлин, введенных ранее.

Острова могли стать своеобразным "мостиком"

"В любой стране, как у нас, были пошлины, президент ввел пошлины для Китая, но они начали идти через другие страны в Америку. Так что президент это знает, ему это надоело, и он собирается это исправить", — заявил Лютник.

Он добавил, что если бы Трамп не ввел пошлины на даже эти безлюдные острова с пингвинами, этим воспользовались бы другие страны, затронутые тарифной войной. Лютник объяснил, что острова могли стать своеобразным "мостиком" для того, чтобы обходить ограничения, даже несмотря на то, что там нет ни одного человека.

Комментируя информацию о том, что американский президент мог воспользоваться помощью искусственного интеллекта для создания перечня стран, на которые США наложат новые пошлины, Лютник отметил, что "многие страны не были включены" в этот список.

Трамп против пингвинов

Напомним, Трамп 2 апреля ввел широкомасштабные пошлины против многих стран. Но в этом списке появились неожиданные позиции. Так, США решили ввести пошлины против островов, где живут только пингвины.

Своим решением Трамп ввел 10% пошлины на острова Херд и Макдональд с населением 0 человек. Там можно встретить только пингвинов, тюленей, морских птиц. Эти острова расположены в южной части Индийского океана. У них есть собственный домен в Интернете и сайт. Но юридически это даже не отдельное государство, потому что эта территория уже много лет находится под юрисдикцией Австралии. Также архипелаг является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он используется только для научных исследований.

После того как Трамп объявил о резком введении пошлин, появление в перечне островов стало причиной ряда мемей.

Заметим, для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

Пошлина Трампа для других стран составит:

Вьетнам – 46%;

Китай – 34%;

ЕС – 20%;

Тайвань – 32%;

Южная Корея – 25%;

Швейцария – 31%.

Япония – 24%;

Индия – 26%;

России в перечне новых пошлин США нет, как и Беларусии и Северной Кореи.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.