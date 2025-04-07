Не помилка: у Трампа пояснили введення мита на безлюдні острови з пінгвінами

Безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, де живуть лише пінгвіни, потрапили під мита США, бо таким чином Вашингтон хоче закрити лазівки, які могли використовувати інші країни для обходу торговельних обмежень.

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Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутнік в інтерв’ю CBS News.

За його словами, немає жодної країни, що "залишилася поза увагою" США, адже Вашингтон хоче покласти край "безглуздим лазівкам", які можуть використовувати треті країни для обходу мит, введених раніше.

Острови могли стати своєрідним "містком"

"У будь-якій країні, як у нас, були мита, президент запровадив мита для Китаю, але вони почали йти через інші країни до Америки. Отже, президент це знає, йому це набридло, і він збирається це виправити", — заявив Лютнік.

Він додав, що якби Трамп не запровадив мита щодо навіть цих безлюдних островів з пінгвінами, цим би скористалися інші країни, яких торкнулася тарифна війна. Лютнік пояснив, що острови могли стати своєрідним "містком" для того, щоб обходити обмеження, навіть попри те, що там немає жодної людини.

Коментуючи інформацію щодо того, що американський президент міг скористатися допомогою штучного інтелекту для створення переліку країн, на які США накладуть нові мита, Лютнік зауважив, що "багато країн не були включені" до цього списку.

Трамп проти пінгвінів

Нагадаємо, Трамп 2 квітня запровадив широкомасштабні мита проти багатьох країн. Але у цьому списку з'явилися несподівані позиції. Так, США вирішили ввести мита проти островів, де живуть лише пінгвіни.

Своїм рішенням Трамп ввів 10% мито на острови Херд і Макдональд з населенням 0 осіб. Там можна зустріти лише пінгвінів, тюленів, морських птахів. Ці острови розташовані у південній частині Індійського океану. Вони мають власний домен в Інтернеті та сайт. Але юридично це навіть не окрема держава, бо ця територія вже багато років перебуває під юрисдикцією Австралії. Також архіпелаг є об'єктом Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Він використовується лише для наукових досліджень.

Разом з тим, у 2022 році США імпортували з островів Герд і Макдональд товарів на 1,4 млн доларів.

Після того як Трамп оголосив про різке введення мит, поява в переліку островів стала причиною низки мемів.

Зауважимо, для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.