Від пилососів і туалетного паперу до жуйки: ЄС готує відповідь на нові мита Трампа на $28 млрд

Європейський Союз планує ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів у відповідь на нові тарифи президента США Дональда Трампа.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що вже 7 квітня Єврокомісія запропонує перелік американських товарів для оподаткування, а голосування країн-членів відбудеться 9 квітня.

Що може потрапити під мита ЄС?

За даними видання, до списку можуть увійти м’ясо, крупи, вино, деревина, одяг, а також інші товари — від пилососів і туалетного паперу до жуйки й зубної нитки.

Нові мита з боку США, які набувають чинності з 9 квітня, охоплюють приблизно 70% експорту ЄС до США — це понад 530 мільярдів євро у 2024 році. Вони стосуються сталі, алюмінію, автомобілів, а також передбачають дзеркальні 20-відсоткові тарифи на майже всі інші товари.

Як пише Reuters, невдовзі під обмеження можуть потрапити фармацевтика, напівпровідники, мідь і деревина.

Спільна торгова політика

Але наразі в ЄС немає одностайної позиції. Франція наполягає на розширенні пакету заходів і навіть закликає компанії призупинити інвестиції у США. Італія натомість ставить під сумнів саму потребу у відповідних митах. Ірландія, для якої США є ключовим торговим партнером, закликає до «виваженої і продуманої» реакції. Попри це, за словами дипломатів, всі країни розуміють, що спільна торгова політика – це в інтересах кожного.

Велике обурення у європейців викликав пункт про 50-відсоткове мито на бурбон — США вже погрожують у відповідь 200-відсотковим митом на європейські алкогольні напої. Найбільше стурбованість висловили Франція та Італія.

Якщо 15 держав ЄС проголосують за введення мит, їх введуть. Перша частина цих заходів набуде чинності 15 квітня, решта — через місяць.

ЄС готовий захищати свої інтереси

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тарифи США є "важливим поворотним моментом". Також дипломатка підтвердила готовність ЄС брати участь у переговорах зі США, водночас "чітко давши зрозуміти, що ЄС готовий захищати свої інтереси за допомогою пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно".

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості спільно працювати з партнерами у відповідь на цю нову реальність для світової економіки, визнаючи, що кожен торговельний партнер діятиме відповідно до своїх власних пріоритетів.

Запровадження США мит на імпортні товари — що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.