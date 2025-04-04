Євро виграє від торгової війни Трампа – Bloomberg

Зміна світового торгового порядку, яку намагався запровадити президент США Дональд Трамп, несподівано принесла вигоду євро. Цього тижня європейська валюта досягла шестимісячного максимуму щодо долара, а в четвер, 3 квітня, продемонструвала найбільше внутрішньоденне зростання з 2015 року.

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Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що аналітики Citigroup Inc. переглянули свої прогнози щодо євро, а настрої щодо опціонів на рік вперед стали позитивними вперше за чотири роки. Це контрастує з ситуацією двомісячної давнини, коли багато хто очікував падіння євро до паритету з доларом через ризик зниження процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Зараз інвестори більше стурбовані політикою Трампа, яка потенційно може завдати шкоди економіці США та скасувати значні надходження в доларові активи за останні роки. Ці занепокоєння призвели до рекордного падіння індексу долара.

"Євро, ймовірно, стане одним із головних бенефіціарів цього відтоку, враховуючи значну частку інвесторів єврозони", – зазначив аналітик Nomura Домінік Баннінг, додавши, що є "простір для структурної перебудови" на підтримку євро.

Хоча очікується подальше пом’якшення політики ЄЦБ, трейдери вважають, що він знизить ставки менше, ніж Федеральна резервна система (ФРС) США. Вони прогнозують три зниження ставок ЄЦБ цього року порівняно з чотирма в США, йдеться у матеріалі.

"Зростаючий ризик рецесії в США змусить ФРС вжити більш агресивних заходів, а долар залишається приблизно на 15% завищеним згідно з нашими моделями", – вважає головний аналітик Pictet Asset Management Лука Паоліні.

Ризики для американської економіки

Наразі американські ринки відчувають основний вплив мит Трампа. Це суперечить поширеній думці, що долар має зростати, а євро падати в умовах глобальної нестабільності.

Зростання євро відображає загальне негативне ставлення до США, оскільки торгова політика Трампа "Америка перш за все" створює ризики для американської економіки та ринків. Дані в четвер, 3 квітня, показали зростання кількості заявок на допомогу з безробіття в США до найвищого рівня з листопада 2021 року, пише Bloomberg.

Мита Трампа та їх наслідки

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.

Через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом, найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів.