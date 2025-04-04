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Курс валют на 4 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США припинив зміцнюватися, а євро подорожчало на 22 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.04.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 грн (+3 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 44,85 грн (+22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,93 грн (+25 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,05/41,16 грн
|Євро
|45,35/45,70 грн
|Злотий
|10,73/10,85 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,35
|45,20/45,80
|Ощадбанк
|41,20/41,40
|45,30/45,90
|11,00/11,30
|ПУМБ
|41,15/41,60
|45,25/45,85
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,20/41,40
|45,20/45,90
|11,00/11,40
|Райффайзен
|41,00/41,41
|45,00/46,15
Зауважимо, незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, є велика ймовірність відновлення девальвації та зростання курсу у квітні вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.