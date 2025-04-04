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Курс валют на 4 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США перестал укрепляться, а евро подорожало на 22 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.04.2025 г. (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,34 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 44,85 грн (+22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,93 грн (+25 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,05/41,16 грн
|Евро
|45,35/45,70 грн
|Злотый
|10,73/10,85 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,35
|45,20/45,80
|Ощадбанк
|41,20/41,40
|45,30/45,90
|11,00/11,30
|ПУМБ
|41,15/41,60
|45,25/45,85
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,20/41,40
|45,20/45,90
|11,00/11,40
|Райффайзен
|41,00/41,41
|45,00/46,15
Заметим, несмотря на укрепление гривны в начале весны, существует большая вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.