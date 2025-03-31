На валютный рынок возвращается пессимизм. Что будет с курсом гривны в апреле?

Несмотря на укрепление гривни в начале весны, велика вероятность возобновления девальвации и роста курса в апреле выше 42 грн/долл.

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Безналичный курс гривны начал март падением, достигнув в первой декаде месяца трехмесячных минимумов на отметке 41,11 грн/долл. Наличный доллар соответственно скорректировался до 41,52 грн/долл. В последний раз такой курс можно увидеть в октябре 2024 года.

Поскольку падение было резким и сильным, даже игроки рынка были удивлены такой динамикой.

Однако этот "курсовой занос" оказался быстротечным и довольно скоро курс восстановился до уровня, на котором он находился в конце февраля. Как результат, март завершается с минимальной динамикой стоимости доллара, чего не скажешь о евро, продемонстрировавшем значительный рост на фоне глобального восстановления единой европейской валюты против доллара.

Курс евро к доллару на мировом рынке, EUR/USD

По данным Investing

Март дал гривне возможность отдохнуть

Курс в марте сдерживали растущее предложение валюты при одновременном ослаблении спроса. Отсутствие значительных гривневых бюджетных вливаний, ускорение темпов инфляции, более жесткий контроль за регулированием теневого рынка подакцизной продукции (прежде всего это сигареты и топливо) сдерживали спрос на валюту. Начало посевной и низкие запасы газа в хранилищах не сформировали дополнительного спроса.

А вот предложение валюты наоборот росло, что связано скорее не с экспортной частью, а с нехваткой оборотных средств, стимулирующих бизнес к продаже валюты.

Не стоит исключать и спекулятивные действия участников рынка, которые в ожидании возможного перемирия стали больше вкладываться в гривну, готовясь к расширению инвестиций.

Если смотреть на март в цифрах, то можно выделить следующие показатели:

среднедневной чистый спрос на валюту на межбанке в марте снизился на 20% до 68 млн долл. Это сокращение произошло исключительно за счет роста предложения валюты (+8%), которое больше всего фиксировалось в начале марта;

среднедневной чистый спрос на наличную валюту упал на 24% до 31,7 млн долл. Здесь тенденции схожи с межбанком. Главным фактором падения чистого спроса стал значительный прирост предложения валюты (+10%) на фоне падения спроса (-5%).

Таким образом, скорее всего валютные интервенции НБУ в марте будут существенно ниже относительно значений февраля 2025 года.

В апреле курс окажется на распутье

Исторически в апреле гривна теряет свои позиции по отношению к доллару. В среднем девальвация составляет где-то 1,1%. Хотя в апреле 2015 года падение курса достигло 9%, а в апреле 2014 года, напротив, произошло укрепление более чем на 4%.

Ослабление гривни, как правило, связано со снижением экспортной активности аграриев: в апреле, мае и июне еще отсутствует новый урожай для продажи. Следовательно, приток валюты на рынок будет снижаться. Более того, для посевной также требуется топливо, удобрения и семена, которые обычно импортируются. Понятно, что металлурги ослабили свои позиции в экспорте, особенно в связи с остановкой коксующихся мощностей в Покровске. Поэтому они будут закупать уголь за рубежом.

Следовательно существует высокая вероятность снижения валютных поступлений, что будет давить на гривну.

Еще есть проблема накопления газа в газохранилищах, она может стать критическим фактором для предстоящего отопительного сезона. Поэтому ожидаем, что НАК "Нафтогаз" перейдет к активным закупкам газа.

В то же время вопрос поддержки Украины со стороны США остается в повестке дня. Это может оказать существенное влияние на настроения валютного рынка. В свою очередь стабильная финансовая поддержка со стороны ЕС дает запас прочности валютным резервам НБУ. При этом фактор безопасности остается доминантным и может быстро изменить рыночную динамику.

Еще одним немаловажным фактором переоценки курса является инфляционный импульс. Годовая инфляция в долларовом эквиваленте составляет 3%, а в гривне – 13,4%. Следовательно, в результате переоценки курс должен быть выше 43,2 грн/долл.

Без сомнения, на рынок будет влиять монетарная политика НБУ и другие регуляторные действия, которые меняют гривневую и валютную ликвидность. Это валютные ограничения (которые нужно будет снимать для финансирования экономического восстановления), регулирование рынка р2р-переводов, криптовалюты, гемблинга и т.д.

Не стоит забывать, что бюджетный курсовой прогноз на 2025 год тоже неизменен – это 45 грн/долл. К нему привязаны поступления от внешнеторговой активности, пошлин и акцизов. Еще нужно отметить, что компенсатором курса выступает евро, который в марте уже рос до отметки 45 гривен.