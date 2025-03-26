Украине грозит газовый кризис: собственная добыча упала на треть

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

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Об этом пишет Bloomberg.

Украине нужно импортировать из Европы рекордные объемы газа

Отмечается, Украина готовится закупить газа по высоким ценам в 5 раз больше обычного.

"Мы считаем, что Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, которые импортировались в предыдущие сезоны", — заявил генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук.

Bloomberg напоминает, что украинская газовая инфраструктура получила серьезные повреждения из-за российских атак. Но конечный объем поставки газа, необходимого для следующего отопительного сезона не ясен, поскольку повреждения газовой инфраструктуры оказались "хуже, чем сообщалось официально".

При этом цены на газ сейчас растут в преддверии сезона создания запасов. в Европе.

"Украина уже использовала так называемый буферный запас газа, который хранился в подземных хранилищах в качестве резерва. Часть газа необходимо оставлять в хранилищах для поддержания давления и безопасной работы системы. Эти запасы нужно восстановить. Именно поэтому необходимые объемы достаточно значительны", — отметил Сахарук.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что последние воздушные удары сократили добычу газа государственной компании "Нефтегаз" почти на треть.

"Даже если удары по энергетической инфраструктуре прекратятся, Украине нужно время, чтобы восстановить внутреннюю добычу. К тому же мы не можем исключать возможности новых атак", — добавил Сахарук.

Почему Украина увеличила импорт газа?

В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

По прогнозам экспертов, в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале из-за постепенного потепления, что приведет к сокращению объемов потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.