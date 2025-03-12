Украина готова закачивать американский газ в свои хранилища через европейские терминалы

Украина может импортировать большие объемы американского газа в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше для покрытия потребностей после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что импорт американского газа в Украину не только будет способствовать укреплению экономических связей из США, но и создаст дополнительный сдерживающий фактор для российских агрессивных действий, обеспечивая наличие стратегических запасов в украинских газохранилищах.

Как заявил в интервью Reuters глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа, страна планирует импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.

По оценкам издания, стоимость импорта составит не менее 1 млрд дол. Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять не трубопроводный газ, а сжиженный природный газ, который будет поставляться в европейские терминалы, и из него, по словам Липпы, большая часть может поступать из Соединенных Штатов Америки.

Готовясь к зимнему отопительному сезону 2025-26 годов, Украина обычно начинает закачивать газ в хранилища, когда текущий сезон пикового спроса заканчивается примерно в апреле, когда температура повышается, а потребление начинает падать. По оценкам энергетических чиновников, для бесперебойной работы в Украине до середины октября в запасе должно быть не менее 13 миллиардов кубометров газа.

Транзит российского газа

До начала 2025 года Украина была основным маршрутом для транспортировки российского газа по трубопроводам, но это продолжалось лишь до окончания транзитного соглашения. В результате Россия больше не получает прибыль от транзита.

У Украины есть большие подземные хранилища, которые могут использоваться для хранения американского сжиженного газа и президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждали эту возможность, говорится в материале.

Объемы импорта газа

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

По прогнозам экспертов, в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале. С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объема потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.