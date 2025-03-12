Україна готова закачувати американський газ у свої сховища через європейські термінали

Україна може імпортувати великі обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, для покриття потреб після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що імпорт американського газу в Україну не лише сприятиме зміцненню економічних зв'язків з США, але й створить додатковий фактор стримування для російських агресивних дій, забезпечуючи наявність стратегічних запасів в українських газосховищах

Як заявив в інтерв'ю Reuters голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа, країна планує імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період з квітня по жовтень.

За оцінками видання, вартість імпорту складе щонайменше 1 млрд дол. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме не трубопровідний газ, а скраплений природний газ, який постачатиметься до європейських терміналів, і з нього, за словами Липпи, якомога більша частина може надходити зі Сполучених Штатів Америки.

Готуючись до зимового опалювального сезону 2025-26 років, Україна зазвичай починає закачувати газ у сховища, коли поточний сезон пікового попиту закінчується приблизно у квітні, коли температура підвищується, а споживання починає падати. За оцінками енергетичних чиновників, для безперебійної роботи в Україні до середини жовтня в запасі має бути щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу.

Транзит російського газу

До початку 2025 року Україна була основним маршрутом для транспортування російського газу трубопроводами, але це тривало лише до закінчення транзитної угоди. Внаслідок цього Росія більше не отримує прибуток від транзиту.

Україна має великі підземні сховища, які можуть використовуватися для зберігання американського скрапленого газу і президент Володимир Зеленський заявив, що Київ і Білий дім обговорювали цю можливість, йдеться в матеріалі.

Обсяги імпорту газу

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

За прогнозами експертів, у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому. З початком березня в Україні очікується поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.

Як переконують у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.