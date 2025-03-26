Україні загрожує газова криза: власний видобуток впав на третину

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

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Про це пише Bloomberg.

Україні треба імпортувати з Європи рекордні обсяги газу

Зазначається, Україна готується закупити газу за високими цінами в 5 разів більше, ніж зазвичай.

"Ми вважаємо, що Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони", — заявив генеральний директор D.Trading Дмитро Сахарук.

Bloomberg нагадує, що українська газова інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень через російські атаки. Але кінцевий обсяг постачання газу, необхідного для наступного опалювального сезону не зрозумілий, оскільки пошкодження газової інфраструктури виявилися "гіршими, ніж повідомлялося офіційно".

При цьому ціни на газ зараз зростають напередодні сезону створення запасів. в Європі.

"Україна вже використала так званий буферний запас газу, який зберігався в підземних сховищах як резерв. Частину газу необхідно залишати в сховищах для підтримання тиску та безпечної роботи системи. Ці запаси потрібно відновити. Саме тому необхідні обсяги досить значні", — зазначив Сахарук.

Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що останні повітряні удари скоротили видобуток газу державної компанії "Нафтогаз" майже на третину.

"Навіть якщо удари по енергетичній інфраструктурі припиняться, Україні знадобиться час, щоб відновити внутрішній видобуток. До того ж ми не можемо виключати можливості нових атак", — додав Сахарук.

Чому Україна збільшила імпорт газу?

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

За прогнозами експертів, у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому через поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.

Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.