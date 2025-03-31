На валютний ринок повертається песимізм. Що буде з курсом гривні у квітні?

Незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, є велика ймовірність відновлення девальвації та зростання курсу у квітні вище 42 грн/дол.

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Безготівковий курс гривні розпочав березень падінням, сягнувши у першій декаді місяця тримісячних мінімумів на позначці 41,11 грн/дол. Готівковий долар відповідно скоригувався до 41,52 грн/дол. В останній раз такий курс можна було побачити у жовтні 2024 року.

Оскільки падіння було різким й сильним, навіть гравці ринку були здивовані такою динамікою.

Проте, оцей "курсовий занос" виявився швидкоплинним і доволі спритно курс відновився до рівня, на якому він знаходився наприкінці лютого. Як результат, березень завершується з мінімальною динамікою вартості долару, чого не скажеш про євро, який продемонстрував значне зростання на фоні глобального відновлення єдиної європейської валюти проти долару.

Курс євро до долару на світовому ринку, EUR/USD

За даними Investing

Березень дав гривні можливість перепочити

Курс у березні стримували зростаюча пропозиція валюти при одночасному послабленні попиту. Відсутність значних гривневих бюджетних вливань, прискорення темпів інфляції, більш жорсткий контроль за регулюванням тіньового ринку підакцизної продукції (насамперед це цигарки та паливо) стримували попит на валюту. Початок посівної та низькі запаси газу у сховищах також не сформували додаткового попиту.

А от пропозиція валюти навпаки зростала, що пов’язано скоріше не з експортною частиною, а з нестачею обігових коштів, які стимулювали бізнес до продажу валюти.

Не варто виключати й спекулятивні дії учасників ринку, які в очікувані можливого перемир’я стали більше вкладатись у гривню, готуючись до розширення інвестицій.

Якщо дивитись на березень у цифрах, то маємо наступні показники:

середньоденний чистий попит на валюту на міжбанку у березні знизився на 20% до 68 млн дол. Це скорочення відбулось виключно за рахунок зростання пропозиції валюти (+8%), яке найбільше за все фіксувалось на початку березня;

середньоденний чистий попит на готівкову валюту впав на 24% до 31,7 млн дол. Тут тенденції схожі з міжбанком. Головним чинником падіння чистого попиту став суттєвий приріст пропозиції валюти (+10%) на тлі падіння попиту (-5%).

Таким чином, швидше за все валютні інтервенції НБУ у березні будуть суттєво нижчими відносно значень лютого 2025 року.

У квітні курс опиниться на роздоріжжі

Історично у квітні гривня втрачає свої позиції до долару. В середньому девальвація складає десь 1,1%. Хоча у квітні 2015 року падіння курсу склало 9%, а у квітні 2014 року, навпаки, відбулось укріплення більш ніж на 4%.

Послаблення гривні як правило пов’язано зі зниженням експортної активності аграріїв: в квітні, травні та червні ще відсутній новий врожай для продажу. А отже приплив валюти на ринок буде знижуватись. Більш того, для посівної також потрібне паливо, добрива й насіння, які зазвичай імпортуються. Зрозуміло, що металурги суттєво послабили свої позиції в експорті, особливо у зв’язку з зупинкою коксівних потужностей в Покровську. Тому вони будуть закуповувати вугілля за кордоном.

Тож є висока ймовірність зниження валютних надходжень, що буде тиснути на гривню.

Ще є проблема накопичення газу в газосховищах, вона може стати критичним фактором для майбутнього опалювального сезону. Тому очікуємо, що НАК "Нафтогаз" перейде до активних закупівель газу.

У той же час питання підтримки України з боку США залишається на порядку денному. Це може суттєво вплинути на настрої валютного ринку. В свою чергу, стабільна фінансова підтримка з боку ЄС дає запас міцності валютним резервам НБУ. При цьому безпековий фактор залишається домінантним й може швидко змінити ринкову динаміку.

Ще одним важливим чинником переоцінки курсу є інфляційний імпульс. Річна інфляція у доларовому еквіваленті складає 3%, а в гривні – 13,4%. Отже, в результаті переоцінки курс повинен бути вище за 43,2 грн/дол.

Без сумніву на ринок буде впливати монетарна політика НБУ та інші регуляторні дії, які змінюють гривневу та валютну ліквідність. Це валютні обмеження (які потрібно буде знімати для фінансування економічного відновлення), регулювання ринку р2р-переказів, криптовалюти, гемблінгу тощо.

Не варто забувати, що б юджетний курсовий прогноз на 2025 рік теж є незмінним – це 45 грн/дол. До нього прив’язані надходження від зовнішньоторговельної активності, мит й акцизів. Ще потрібно відмітити, що компенсатором курсу виступає євро, яке у березні вже зростало до позначки 45 гривень.