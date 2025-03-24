Валютний курс вирівнявся. Коли чекати на зростання долара вище 42 гривень?

Незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Валютний ринок на тижні 17-21 березня продовжував рухатися у тому самому діапазоні, який сформувався на початку місяця. Готівковий курс був у межах 41,2-41,8 грн/дол., офіційний тримався близько 41,5 грн/дол.

Експерти вважають, що наступні два-три тижні на ринку не буде чітко вираженого тренду. З одного боку, на курс поступово зростає тиск у результаті поступового збільшення попиту, з іншого – гривню підтримує надходження валюти від аграріїв, які розпочали весняну посівну кампанію. Також Національний банк традиційно підтримує курс інтервенціями.

На ринку майже баланс

Попит на валюту з боку населення все ще залишається суттєво нижчим, ніж у січні та в першій половині лютого. За даними НБУ, середньоденне сальдо валютних операцій фізосіб у третій декаді березня скоротилося в середньому до 25-30 млн дол. На початку березня в окремі дні сальдо досягало 60-90 млн дол.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти



Дані НБУ

Як пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза , зниження обсягів купівлі валюти населенням спричинене насамперед сезонно слабким попитом. Доходи фізосіб після різкого сплеску під кінець 2024 року скоротилися. Відповідно грошова маса, яка перетікала на валютний ринок, провокуючи зростання курсу, також зменшилася.

На міжбанківському ринку поки що зберігається відносний паритет між покупцями та продавцями. Середньоденний обсяг продажу безготівкової валюти в березні становить близько 237 млн дол. , купівля валюти складає 287 млн дол.

Завдяки такій розстановці сил НБУ має можливість утримувати валютні інтервенції в обсязі, який майже вдвічі нижчий, ніж на початку 2025 року.

За три тижні березня Нацбанк продав на міжбанку 1,7 млрд дол. , тоді як інтервенції у січні перевищили 3,7 млрд дол., а в лютому їх обсяг склав 3,1 млрд дол.

Останні два тижні продемонстрували відсутність чіткого курсового тренду на ринку, що вказує на певну стабілізацію ситуації та можливості Нацбанку контролювати цю стабільність. Олександр Печерицин директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку

Березень закінчиться без різких рухів

Протягом наступних двох тижнів курсова кон'юнктура перебуватиме під впливом кількох факторів.

Обсяги продажу валюти експортерами почнуть поступово скорочуватися, зокрема з боку фермерів, які вже "скинули" левову частку валютної виручки для фінансування посівної.

Існує ймовірність активізації покупців на готівковому ринку, які вичікували зміцнення гривні, щоб знову спробувати заробити на спекуляціях.

Продовжує впливати на ринок геополітична обстановка. Переговори між представниками України та США з питань мирного врегулювання у разі успішного завершення можуть згладити тиск на курс та зіграти на користь зміцнення гривні.

"Відсутність значних позитивних новин щодо завершення або припинення бойових дій, безумовно, може сформувати певний негативний фон, посилюючи тим самим спекулятивну складову попиту на ринку", – вважає Олександр Печерицин.

З 4 квітня, у зв'язку з підвищенням облікової ставки НБУ до 15,5%, на 1 п.п. зростуть ставки за тримісячними сертифікатами НБУ та кредитами рефінансування до 19% і 19,5% відповідно, що теж може вплинути на курс.

Зростання ставок стимулюватиме залучення строкових гривневих депозитів фізосіб, що надалі скоротить попит на валюту з боку населення. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Тим не менш, поступове зростання курсу вище за відмітку 42 грн/дол. як і раніше, залишається базовим сценарієм. Не виключено, що девальваційний рух відновиться вже у квітні.

"Хоча ми не виключаємо певного зміцнення гривні в останні дні березня під впливом сезонних факторів, зокрема продажу валюти експортерами для сплати податків", – підсумовує Олександр Печерицин.