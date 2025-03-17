Долар наближається до 42 гривень. Чому на валютному ринку знову девальваційний тренд?

Ближе до середини березня гривня почала слабшати. Причини – глобальна нестабільність долара та формування нової хвилі попиту валюту.

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Після зміцнення гривні на початку березня, протягом другого тижня місяця – 10-14 березня – сформувалися передумови до поступового зростання курсу.

На готівковому ринку курс досяг 41,7-41,8 грн/дол. , на міжбанківському ринку зріс до рівня 41,53 грн/дол.

Як раніше припускали експерти, ближче до другої половини березня валютний ринок перейде під контроль покупців, що призведе до посилення девальваційних настроїв.

Попит на валюту повертається?

На український валютний ринок нині більшою мірою впливають не лише внутрішні, а й зовнішні чинники.

Зокрема, на світовій арені долар зазнає тиску на тлі розгортання тарифних воєн, запущених адміністрацією США. Крім того, інвестори очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) може ухвалити рішення про зниження ключових ставок. Це провокує відтік капіталу із долара та призводить до його ослаблення.

Наприклад, індекс долара з 28 лютого по 14 березня знизився на 3,5%.

Зміна індексу долара (DXY)

Дані Investing

На внутрішньому ринку з лютого спостерігалося зниження попиту на долар, у тому числі завдяки насиченню банків та обмінних пунктів готівкою. За даними Національного банку, в Україну протягом лютого було ввезено 1,316 млрд дол. і понад 400 млрд євро готівкою.

У той же час, збільшення бюджетних видатків у березні традиційно створює додатковий попит на валюту, що може призводити до зростання курсу.

Низхідний курсовий тренд відображав насамперед ситуацію на глобальному валютному ринку та відсутність внутрішніх драйверів для зміни курсу долара до гривні. Підвищення курсу, яке спостерігається з 10 березня, може бути лише тимчасовою корекцією, що демонструє загалом нестабільність американської валюти. аналітики КИТ Group

Втім, на обсягах валютних інтервенцій з боку Національного банку ослаблення гривні поки що не позначилося.

За 10-14 березня НБУ продав на міжбанку 545 млн дол., що лише на 6% більше, ніж 3-7 березня. Загалом з початку року Нацбанк витратив на інтервенції 7,5 млрд дол.

Девальваційний тиск стає сильнішим

Нестабільність на валютному ринку поступово наростатиме . Як вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, драйвером зміни руху ринку знову стане населення, яке переходить у фазу більш активної купівлі валюти після майже півторамісячного перепочинку.

Бізнес ще не підключився до цього процесу, але зміна настроїв на міжбанку теж спонукатиме великих покупців до дій. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Аналітики КИТ Group зі свого боку дають такі прогнози:

Протягом наступних 2–4 тижнів курс, ймовірно, перебуватиме в межах 41,3-42,3 грн/дол. Основними аспектами, що впливають на ситуацію, залишаться дії НБУ, а також можливі рішення ФРС щодо облікової ставки. При цьому якщо Нацбанк продовжить підтримувати ринок інтервенціями, коливання курсу будуть мінімальними. У перспективі 2-4 місяців курс може зміститися в діапазон 41,50-42,50 грн/дол. У цей період очікується збільшення попиту на валюту, зокрема через зростання бюджетних видатків та активність імпортера. Додатковим ризиком можуть стати перебої з міжнародним фінансуванням України, що створить тимчасові проблеми гривні. У довгостроковому горизонті, до 6 місяців, курс має потенціал поступового зростання аж до 44 грн/дол. внаслідок посилення девальваційних факторів. Це погіршення макроекономічної ситуації в Україні (особливо якщо бойові дії не будуть зупинені), збільшення оборонних видатків та наростання потенційних проблем із фінансуванням державного бюджету, які у 2026 році можуть проявити себе повною мірою. Також не варто забувати про бюджетний орієнтир на рівні 45 грн/дол., до якого НБУ точно підтягуватиме ринок.