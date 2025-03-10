Курс тримається нижче за 42 грн/дол. Що відбувається з валютним ринком у березні?

Гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору.

Протягом першого тижня весни – 3-7 березня – курс на готівковому ринку зміцнився із 41,3-41,9 грн/дол. до 41-41,5 грн/дол., офіційний курс за цей час знизився з 41,5 грн/дол. до 41,3 грн/дол.

За прогнозами експертів, березень принесе валютному ринку невизначеність. Хоча різких коливань курсу та суттєвої девальвації чекати не варто, оскільки будь-які диспропорції на ринку компенсуватиме Національний банк за рахунок інтервенцій.

Офіційний курс гривні до долара, UAH/USD

Ажіотажу більше немає

Попит населення на валюту так і залишається значно нижчим, ніж у грудні 2024 року та в січні 2025 року. Середньодобова чиста купівля готівкової валюти на початок березня скоротилася майже вдвічі (порівняно з піковими місяцями) до близько 30 млн/дол.

Загалом протягом лютого купівля готівкової валюти фізособами склала 1,98 млрд дол. проти 2,42 млрд дол. у січні. Негативне сальдо за валютними операціями фізосіб у лютому скоротилося до 0,96 млрд дол., тоді як у січні воно становило 1,48 млрд дол.

Зниження обсягів чистої купівлі валюти насамперед було викликане сезонно слабким попитом через скорочення доходів населення – у лютому купівля валюти зменшилась на 20%. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

На міжбанківському ринку наприкінці лютого стався короткочасний сплеск попиту, що було спричинено збільшенням закупівель з боку великих державних замовників та поновленням імпорту товарів на тлі сезонного зростання ділової активності. Але на початок березня попит дещо знизився, а пропозиція валюти навпаки збільшилася внаслідок зростання надходження валютної виручки.

Загалом Нацбанку в лютому вдалося досить суттєво скоротити інтервенції. За цей місяць він продав на міжбанку 3,06 млрд дол., що на 700 млн дол. менше, ніж у січні.

Протягом 3-7 березня інтервенції НБУ становили 514 млн дол., це майже в 1,5 раза менше, ніж тижнем раніше.

Поки що на ринку без потрясінь

На думку начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового, до середини березня ситуація на валютному ринку залишиться передбачуваною та контрольованою.

Насамперед чергова зміна облікової ставки (підвищення з 14,5% до 15,5% – ред.) спрямована на попередження інфляційних ризиків та посилення позицій гривні. Це, у свою чергу, створює додатковий бар'єр для потенційного зростання попиту на валюту. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Комбінація оновленої облікової ставки та валютних інтервенцій дозволяє НБУ зберігати баланс між попитом та пропозицією, що сприяє стабільності курсу.

Крім того, очікуване у 2025 році міжнародне фінансування не лише забезпечить наповнення міжнародних резервів, а й покриє бюджетний дефіцит, усуваючи ризики девальваційного тиску.

Також підтримає пропозицію валюти зростання попиту на гривню для сплати податків і підготовки до посівної з боку аграріїв.

Втім, фактори тиску на курс теж нікуди не зникли.

По-перше, це геополітичні ризики, які пов'язані із загостренням взаємин між Україною та США.

По-друге, НАК "Нафтогаз" розпочав цикл збільшення імпорту газу через скорочення обсягів внутрішнього видобутку на 25% внаслідок російських атак на ГТС.

"На додаток до цього протягом березня очікується суттєвий приплив міжнародних коштів (транш від МВФ на 0,9 млрд дол. та фінансування за програмою Ukraine Facility на 3,6 млрд дол.), що стимулюватиме зростання бюджетних видатків і призведе до додаткового збільшення попиту на валюту", – вважає Григорій Кукуруза.

Але поки що є підстави вважати, що вихід курсу далеко за межі 42 грн/дол. – малоймовірний сценарій.

"Коридор курсових коливань на 10-16 березня як на готівковому ринку, так і на міжбанку становитиме 41,4-42 грн/дол. При цьому середнє тижневе відхилення курсу може досягти 1-1,5% початкового значення", – прогнозує Тарас Лєсовий.