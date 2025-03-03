Базовий сценарій – 43 гривні за долар: прогнози та очікування для валютного ринку на березень

Лютий завершився зміцненням курсу гривні. Але у березні тренд може розвернутися під впливом сезонних та зовнішньополітичних чинників.

У лютому гривня продовжила укріплюватись. На міжбанківському ринку ревальвація склала 0,7% – з 41,82 грн до 41,51 грн за долар, на готівковому ринку теж відбулось укріплення на 0,7% – з 42,26 грн до 41,95 грн за долар.

Під впливом сезонних факторів другої половини січня та початку лютого, долар досяг локального мінімуму в першій декаді лютого, коли безготівковий курс просів трохи нижче за 41,5 грн, а готівковий занурився нижче 42 грн за долар.

Весь залишок лютого курс гривні до американської валюти знаходився поблизу цих значень. На динаміку курсу, окрім сезонних чинників, також впливали спекулятивні настрої щодо перспектив завершення гарячої фази війни в Україні.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

НБУ стримав долар, попит на валюту впав

В останні два тижні лютого посилення долару ймовірно стримували дії Національного банку, які були спрямовані для придбання валюти в інтересах державних потреб. Мова про закупівлю газу НАК "Нафтогаз", імпорт електроенергії та придбання зброї.

На міжбанку у лютому в середньому попит випереджав пропозицію на 88 млн дол. в день, що на 7% вище за рівні січня.

А от готівковий ринок вів себе геть інакше. Там зафіксовано скорочення дефіциту валюти на 26% до 41,5 млн дол на день. Схоже, що у населення вичерпалась вільна гривня, та й саме по собі послаблення долару вплинуло на настрої українців, в результаті чого середньодений попит знизився на 6,5% до 99 млн дол, в той час як пропозиція валюти зросла на 15,5% до 57 млн дол.

Тиск на гривню зростатиме

Історично березень для валютного ринку формує змішані тенденції з переважним дорожчанням долару. Тут головним виступає чинник, пов’язаний з агроринком: сільгоспвиробники закуповують добрива, паливо та матеріал для майбутньої посівної.

В свою чергу старт Рамадану в арабському світі знижує попит на металургійну продукцію і сировину для неї, внаслідок чого скорочується надходження валюти від металургійного сектору. Новий весняний сезон стимулює накопичення валюти населення на літні місяці. Таким чином, у березні формуються стандартні важелі тиску на гривню.

До цього можна додати політичні обставини, які зараз швидко міняються. Дії та заяви президента США Дональда Трампа формують значний вплив не тільки на перспективи завершення війни в Україні, але й справляють ефект на глобальні ринки та настрої у світі. Тобто, все це спекулятивні тренди, які можуть як підтримувати гривню, так й тиснути на неї.

Безумовно, завершення війни нівелює безпековий ризик, що у свою чергу буде стимулювати інвестиції та знизить навантаження на бюджет. І навпаки: продовження бойових дій, в залежності від рівня військової допомоги США й Європи, може змінити ситуацію.

Втім, першою реакцією на невдалий візит Володимира Зеленського в США й зрив угоди щодо корисних копалин вже стало послаблення гривні на готівковому ринку вище 42 грн/дол. Тому спекулятивний фактор ймовірної заморозки війни, який підтримував гривню, змінює напрям руху. І в залежності від масштабу негативного впливу він буде зрушувати курс вгору.

Також не варто забувати про макроекономічний клімат у світі. Тарифні наміри Трампа щодо ключових торгових партнерів України – Євросоюз (25%) та Китай (10%) – можуть значно погіршити конкурентоздатність українських товарів, та, відповідно, вплинути на зовнішньоторговельний баланс.

А якщо тарифна війна призведе до глобальної кризи, то всім буде непереливки, й Україні в тому числі, оскільки тиск на гривню тільки зростатиме. Проте, хоча б на 2025 рік наші партнери забезпечили певний фінансовий запас міцності, що, безумовно, позитив.