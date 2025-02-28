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Курс валют на 1-2 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 лютого.
Курс долара
- 1 долар США – 41,51 грн.
Курс євро
- 1 євро – 43,49 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,53 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,50/41,60 грн.
- Курс євро: 43,48/43,73 грн.
- Курс злотого: 10,45/10,57 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 28 лютого курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.
- Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,74 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 28 лютого:
- ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.
- Ощадбанк: 43,10/44,00 грн.
- ПУМБ: 43,30/44,00 грн.
- Укргазбанк: 43,10/44,00 грн.
- Райффайзен: 42,80/43,77 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
- ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.
Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої.
Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.