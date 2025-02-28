Курс валют на 1-2 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 лютого.

Курс долара

1 долар США – 41,51 грн.

Курс євро

1 євро – 43,49 грн.

Курс злотого

1 злотий – 10,53 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,50/41,60 грн.

Курс євро: 43,48/43,73 грн.

Курс злотого: 10,45/10,57 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 28 лютого курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.

Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.

ПУМБ: 41,30/41,90 грн.

Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.

Райффайзен: 41,20/41,74 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 28 лютого:

ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.

Ощадбанк: 43,10/44,00 грн.

ПУМБ: 43,30/44,00 грн.

Укргазбанк: 43,10/44,00 грн.

Райффайзен: 42,80/43,77 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.

ПУМБ: 10,10/10,60 грн.

Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої.

Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.