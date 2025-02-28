Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,71

41,55

EUR

43,70

43,50

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 1-2 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 лютого.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,51 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 43,49 грн. 

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,53 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,50/41,60 грн. 
  • Курс євро: 43,48/43,73 грн.
  • Курс злотого: 10,45/10,57 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 28 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
  • Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,74 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 28 лютого:

  • ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.
  • Ощадбанк: 43,10/44,00 грн.
  • ПУМБ: 43,30/44,00 грн.
  • Укргазбанк: 43,10/44,00 грн.
  • Райффайзен: 42,80/43,77 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько