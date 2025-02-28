Курс валют на 1-2 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 28 февраля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн.

Курс евро

1 евро – 43,49 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,53 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,50/41,60 грн.

Курс евро: 43,48/43,73 грн.

Курс злотого: 10,45/10,57 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.

Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.

ПУМБ: 41,30/41,90 грн.

Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.

Райффайзен: 41,20/41,74 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 28 февраля:

ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.

Ощадбанк: 43,10/44,00 грн.

ПУМБ: 43,30/44,00 грн.

Укргазбанк: 43,10/44,00 грн.

Райффайзен: 42,80/43,77 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.

ПУМБ: 10,10/10,60 грн.

Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Валютный курс по-прежнему не выходит за предел 42 грн/долл. Скорее всего, с наступлением марта ситуация на рынке существенно не изменится. Подробнее читайте в материале Delo.ua.