Гривня збирає сили до весни. Як геополітична активність США впливає на валютний ринок?

Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться.

На тижні 17-21 лютого курс на готівковому ринку зберігався в діапазоні 41,4-41,9 грн/дол. Офіційний курс протягом цього періоду тримався у вузькому коридорі 41,6-41,7 грн/дол.

До кінця лютого та на початку березня валютний ринок залишиться у поточному фарватері. Подальша динаміка курсу залежатиме від експортерів, які генерують валютну виручку, а також від чергового рішення НБУ щодо облікової ставки та зовнішньополітичних чинників.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

Бізнес запасається валютою

Протягом передостаннього тижня лютого попит на валютному ринку залишався з боку населення досить слабким. Середньодобова чиста купівля валюти фізособами, як і раніше, знаходиться на помірному рівні в межах 40-50 млн дол. За оцінками Ukraine Economic Outlook, за половину лютого населення придбало близько 400 млн дол., що майже на 40% менше, ніж у січні.

На міжбанківському ринку намітилася тенденція до збільшення дефіциту пропозиції із одночасним пожвавленням покупців.

Як пояснює директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, це може бути пов'язане зі зниженням експортних потоків через погіршення погодних умов та виснаження обсягів потенційного експорту агропродукції.

Не варто виключати впливу на ринок геополітичних новин, пов'язаних із переговорним процесом навколо України. Активізація контактів між США та РФ призвела до підвищення інтересу до валюти з боку бізнесу як до захисного інструменту від потенційних ризиків.

Зокрема, у другій половині лютого середньоденний попит (обсяг купівлі) на безготівкову валюту перебував на рівні 350 млн дол., а пропозиція (обсяг купівлі) становила близько 200 млн дол. Таким чином, порівняно з початком лютого, денний попит на валюту зріс більш ніж на 100 млн дол.

Вже традиційно дефіцит валюти компенсував Національний банк. Обсяг інтервенцій НБУ з 17 по 21 лютого становив майже 1,2 млрд дол. , що вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Усього з початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку 5,7 млрд дол.

Ризик девальвації залишається

На думку експертів, найближчими тижнями слід очікувати на збереження курсу в нинішніх рамках. Іншими словами, і готівковий, і безготівковий ринок залишаться в межах 41,2-42 грн/дол.

Додатковими чинниками тиску на курс може стати потреба у закупівлі газу у зв'язку з вичерпанням запасів у підземних газових сховищах та нагнітання на зовнішньополітичній арені, якщо ймовірність наближення мирних переговорів знизиться.

"Водночас збільшення можливостей досягнення угоди щодо завершення активних бойових дій може принести додатковий позитивний імпульс ринку і підтримати гривню", – вважає Олександр Печерицин.

Також очікується зростання продажу валюти з боку аграріїв ближче до кінця лютого –початку березня через майбутній сезон посівної, що збільшить обсяг пропозиції на ринку.

Крім цього, 4-5 березня відбудеться засідання комітету НБУ з монетарної політики, а 6 березня – засідання правління Нацбанку, яке може вкотре підвищити облікову ставку (її нинішній рівень – 14,5%). Таке рішення також зіграє на користь гривні та стабілізує курс.

Проте на квітень-травень експерти зберігають колишній прогноз – про можливе прискорення девальвації до 43 грн/дол. Причому ймовірність такого сценарію лише зросте, якщо в Україні розпочнеться передвиборча гонка, а із зовнішнім фінансуванням будуть перебої.