Трамп: Зеленський вмовив США витратити $350 млрд на війну, яка не мала початися

Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент України Володимир Зеленський переконав США витратити 350 млрд дол. на війну та назвав українського лідера "диктатором без виборів".

Про це Трамп написав в соціальній мережі TruthSocial.

"Уявіть собі, скромний успішний комік, Володимир Зеленський вмовив США витратити $350 млдр, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися", - написав Трамп.

Трамп знову звернувся до критики Зеленського, звинувачуючи його у зловживанні американською допомогою.

Він зауважив, що Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, при цьому кошти, надані Європою, ймовірно, повернуться, в той час як США не отримають нічого натомість. Крім того, за словами Трампа, Зеленський сам визнав, що значна частина наданих йому коштів "зникла".

Трамп знову висловився про Зеленського, заявивши, що той відмовляється від проведення виборів і назвав президента України "диктатором". Він зазначив, що Зеленський має дуже низький рейтинг за результатами українських опитувань і єдиним його успіхом була "гра" з Байденом. За словами Трампа, якщо Зеленський не буде діяти швидко, то він може втратити свою країну.

Про переговори, Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії без залучення української делегації, заявив, що Україні "не слід було починати" війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Також президент США заявив, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.

Зеленський відповів Трампу на заяву про рейтинг та необхідність провести вибори.

Зазначимо, що опитування КМІС, на яке послався Зеленський, вийшло сьогодні вранці - за кілька годин після слів Трампа про низьку підтримку Зеленського в Україні. У ньому сказано, що за два останні місяці, з грудня 2024 року по лютий 2025 року, рейтинг довіри українців Зеленському зріс з 52% до 57%.