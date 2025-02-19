Зеленський відповів Трампу на заяву про рейтинг та необхідність провести вибори

Озвучені президентом США Дональдом Трампом цифри про рейтинг президента України Володимира Зеленського на рівні 4% є дезінформацією російського походження.

Про це президент України заявив під час пресконференції.

Рейтинг у 4%

"Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього, як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американського народу, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні вранці вийшло опитування КМІС, згідно якого 57% українців довіряють президенту.

"Так що якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз - не вийде", - заявив Зеленський.

Він вважає, що США проводять дії з виведення РФ з ізоляції.

Президент переконаний, що однією з причин цього є дезінформація, під впливом якої перебуває команда президента США Дональда Трампа.

"Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і росіяни, вони дуже радіють", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки

Президент вкотре наголосив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки в цьому році, бо хочемо закінчити війну в цьому році.

"І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки - не можна ось так говорити, що треба щось і росіянам дати, піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від росіян гарантій безпеки… Щодо умов щодо росіян, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що "руські" повинні", - сказав Зеленський.

Війна коштувала $320 млрд

Коментуючи заяви американського лідера Дональда Трампа з вимогою повернути кошти за допомогу Києву, президент заявив, що війна коштувала $320 млрд, з яких $200 млрд - підтримка США та ЄС

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - сказав Зеленський.

За словами президента, Вашингтон надав Києву $67 млрд зброєю і $31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.

"Вдячні за гуманітарні програми, але це не можна рахувати в $500 млрд, і поверніть нам ці $500 млрд мінералами тощо. Це несерйозна розмова. Хоча ще раз говорю: ми готові до серйозного документу - нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив він.

Зазначимо, що опитування КМІС, на яке послався Зеленський, вийшло сьогодні вранці - за кілька годин після слів Трампа про низьку підтримку Зеленського в Україні. У ньому сказано, що за два останні місяці, з грудня 2024 року по лютий 2025 року, рейтинг довіри українців Зеленському зріс з 52% до 57%.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії без залучення української делегації, заявив, що Україні "не слід було починати" війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Також президент США заявив, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.