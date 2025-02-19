Зеленский ответил Трампу на заявление о рейтинге и необходимости провести выборы

Озвученные президентом США Дональдом Трампом цифры о рейтинге президента Украины Владимира Зеленского на уровне 4% являются дезинформацией российского происхождения.

Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции.

"Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня утром вышел опрос КМИС, согласно которому 57% украинцев доверяют президенту.

"Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится", — заявил Зеленский.

Он считает, что США производят действия по выводу РФ из изоляции.

Президент убежден, что одной из причин этого является дезинформация, под влиянием которой находится команда президента США Дональда Трампа.

"Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это положительно на Украину не влияет. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. И я думаю, что Путин и россияне, они очень радуются", — добавил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии безопасности в этом году, потому что хочет закончить войну в этом году.

"И в целом я хочу вам сказать, что гарантии безопасности — нельзя вот так говорить, что надо что-то и россиянам дать, пойти на встречу. А мы не хотим от россиян гарантий безопасности... Относительно условий относительно россиян, мы еще туда не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что "русские" должны", - заявил президент.

Отметим, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня утром — через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского в Украине. В нем сказано, что за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025 года, рейтинг доверия украинцев Зеленскому вырос с 52% до 57%.

Заметим, президент США Дональд Трамп , комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что за три года можно было договориться о мире. Также президент США заявил, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.