Трамп настаивает на выборах в Украине и требует выяснить, куда делись деньги США

Президент США Дональд Трамп , комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что за три года можно было договориться о мире.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Необходимость проведения выборов в Украине

По словам Дональда Трампа, прошедшие в Саудовской Аравии переговоры РФ и США были "очень хорошие".

"Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я имею в виду, что происходит там — еженедельно убивают тысячи солдат", — отметил Трамп.

Он уверен, что в его силах – закончить эту войну.

Трамп также выразил свое мнение, что рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского в Украине упал до 4%, а сама страна "разнесена вдребезги". Он отметил, что большинство городов, кроме Киева, разрушены.

"Разве народ Украины не должен сказать, мол, знаете, прошло много времени, когда у нас не было выборов. Украине нужны выборы, если она хочет сесть за стол переговоров", — продолжил Трамп.

Он отметил, что дело не в том, что говорит о выборах Россия, а это, мол, его собственная позиция, а также позиция "многих других стран".

Президент Трамп также выразил мнение, что Украина несет ответственность за вторжение России три года назад, заявив, что Киев тогда мог заключить соглашение и избежать конфликта.

"Вам не следовало этого начинать", — заявил в этой связи Трамп.

Украине придется заплатить или выяснить, куда делись деньги

Трамп также упомянул, что Владимир Зеленский ранее говорил о том, что не все деньги, выделенные в США, дошли до Украины.

"Мы дали им, я думаю, $350 миллиардов. Но где все деньги, которые дали? Куда это идет? Никто – я никогда не видел отчетности об этом. Мы даем сотни миллиардов долларов. Я не вижу никакой отчетности", — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что Украина должна объяснить и выяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

"Мы даем сотни миллиардов, но я ничего не вижу. Поэтому я хочу видеть мир. Знаете, почему? Потому что я не хочу, чтобы люди продолжали гибнуть", — заметил Трамп.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России.