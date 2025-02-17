Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины оружие США

Президент США Дональд Трамп позволит Европе покупать для Украины оружие у США. Это решение может обеспечить доступ Киева к технике даже при прекращении военной поддержки со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что во время пресс-конференции в воскресенье, 16 февраля, Трамп подтвердил эту возможность, что может обеспечить Украине доступ к необходимому оружию в зависимости от изменений в американской внешней политике.

Впрочем, непонятно, реализуется ли этот сценарий. Как пишет Bloomberg, с одной стороны, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий, продвигая соглашение, которое, вероятно, сделает постоянными некоторые российские земельные достижения.

Администрация Трампа также заявляла западным союзникам, что хочет покупать американское оружие и военную технику для сохранения альянса НАТО.

Заметим, что поставки американского оружия в Украину недавно были ненадолго приостановлены, но возобновились в начале февраля на фоне обсуждения администрацией президента Дональда Трампа политики по Киеву.

Также с момента вступления Трампа в должность ни об одном новом пакете военной помощи объявлено не было.

Ранее Трамп заявлял, что вопрос о дальнейшей военной помощи Украине будет рассмотрен после диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Но предположил, что Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации.