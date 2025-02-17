Трамп заявил, что "очень скоро" встретится с Путиным: что говорит Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с лидером России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что он упорно трудится над достижением мира в Украине. Он также отметил, что верит, что и Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекратить войну.

Кроме этого, американский президент подчеркнул, что Зеленский примет участие в мирных переговорах между Россией и США: "Он будет привлечен".

На вопрос журналистов, присоединится ли Зеленский к мирным переговорам, Трамп ответил: "Да". Впрочем, он не уточнил, каким образом украинский президент будет привлечен и есть ли уже договоренности.

Трамп стремится прекратить огонь в Украине до 20 апреля

Администрация Трампа, вероятно, стремится договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которую в этом году православные и католики будут праздновать 20 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, о планах обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе администрация Трампа сообщила европейским чиновникам.

Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и России, амбициозны и потенциально нереалистичны.

Зеленский рассказал о планах встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News сообщил, что украинская и американская команды продолжат работать над датой его визита в Белый дом и встречей с Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших шагов по миру в Украине.

"Я пока не знаю дат, но мы говорили о том, что у нас будет встреча, и наши команды будут работать над этим", — заметил Зеленский в ответ на вопросы ведущей о приглашении его с визитом в Белый дом.

Президент сообщил, что сначала состоится визит специального представителя генерала Кита Келлога в Украину, который сможет больше проинформировать президента Трампа о текущей ситуации в нашей стране.

"Я думаю, им нужно время, чтобы получить эту информацию, проработать ее, а потом обдумать, и тогда мы встретимся", — подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что президент Трамп всегда говорит, что готов принять его и дал номер телефона.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вскоре чиновники из России и США встретятся в Саудовской Аравии для переговоров по войне. По его словам, Украина тоже станет частью встречи.