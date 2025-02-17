Трамп заявив, що "дуже скоро" зустрінеться з Путіним: що каже Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, , що "дуже скоро" може зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що він наполегливо працює над досягненням миру в Україні. Він також підкреслив, що вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Крім цього, американський президент наголосив, що Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США:"Він буде залучений".

На питання журналістів, чи долучиться Зеленський до мирних переговорів, Трамп відповів: "Так". Утім він не уточнив, яким чином український президент буде залучений і чи є вже якість домовленості.

Трамп прагне припинити вогонь в Україні до 20 квітня

Адміністрація Трампа, ймовірно, прагне домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня, який цьогоріч православні й католики святкуватимуть 20 квітня, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, про плани забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам.

Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними.

Зеленський розповів про плани зустрічі із Трампом

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю NBC News повідомив, що українська та американська команди продовжать працювати над датою його візиту до Білого дому та зустрічі із Дональдом Трампом для обговорення подальших кроків щодо миру в Україні.

"Я наразі не маю дати, але ми говорили про те, що у нас буде зустріч, і наші команди працюватимуть над цим", - зауважив Зеленський у відповідь на запитання ведучої щодо запрошення його з візитом до Білого дому.

Президент повідомив, що спочатку відбудеться візит спеціального представника генерала Кіта Келлога в Україну, який зможе більше поінформувати президента Трампа про поточну ситуацію в нашій країні.

"Я думаю, їм потрібен час, щоб отримати цю інформацію, опрацювати її, а потім обдумати, і тоді ми зустрінемося",- підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що президент Трамп завжди каже, що готовий прийняти його та дав свій номер телефону.

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.