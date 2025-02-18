Переговори США та РФ тривали 4,5 години: результати та реакція Зеленського

Переговори між делегаціями США та Росії, які відбулися в Ер-Ріяді, завершилися. Обговорення, що розпочалися близько 9:30 за київським часом, тривали приблизно чотири з половиною години. Представники США та Росії домовилися продовжити зусилля для припинення війни в Україні.

Про це інформує Reuters.

Як пройшли переговори Росії та США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що обидві сторони погодилися сформувати "відповідні команди високого рівня", щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні. Це припинення повинно бути таким, що забезпечить тривалість, стійкість і буде прийнятним для всіх учасників.

Російський переговорник Юрій Ушаков після перемовин відзначив, що обговорення були дуже серйозними та охопили всі питання, які планувалося підняти. Він також додав, що переговори делегацій США та Росії "пройшли непогано".

Своєю чергою Україна та європейські лідери висловлюють занепокоєння, що президент Дональд Трамп може поспішно укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка не враховує їхні безпекові інтереси, винагороджує Москву за її вторгнення та дає Путіну можливість погрожувати Україні чи іншим країнам у майбутньому.

Вимоги Росії

Як зазначається, Росія вже дала зрозуміти, що має намір посилити свої вимоги.

Зокрема, речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в інтерв'ю журналістам у Москві зазначила, що для НАТО недостатньо лише утримуватися від прийняття України до свого складу.

Вона зазначила, що альянс повинен піти далі, відмовившись від обіцянки, яку він дав на саміті в Бухаресті в 2008 році, щодо можливості вступу Києва в майбутньому, без визначення конкретної дати.

Також стало відомо, що обговорювалися умови зустрічі між Трампом і Путіним. Однак, малоймовірно, що ця зустріч відбудеться наступного тижня.

Зауважимо, критики стверджують, що команда Трампа, виключивши можливість членства України в НАТО та заявивши, що прагнення Києва повернути всі втрачені території є ілюзією, заздалегідь зробила великі поступки. Представники США запевняють, що вони просто визнають реальність. Водночас Україна наголошує, що жодна мирна угода не може бути укладена без її участі.

Як відреагував Зеленський

Президент Зеленський відреагував на переговори між представниками Росії та США щодо України без участі української сторони. Він підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.

Президент пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Україна отримувала різні обсяги допомоги від інших країн, Росія висунула ультиматум. Зокрема, вимагали зменшення чисельності Збройних сил України, визнання окупованих територій частиною Росії та встановлення проросійського керівництва в Україні, яке б повністю підкорялося вертикалі Путіна.

"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками США. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - заявив він.

Зеленський підсумував, що Україна не укладала жодних домовленостей з Росією під час окупації Київщини чи на зустрічах у Білорусі та Туреччині. Він додав, що не гарантував і не підтверджував жодних умов, а також не мав наміру піддаватися ультиматумам Росії.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що невдовзі американські і російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни і Україна теж стане частиною зустрічі.

У свою чергу 14 лютого на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічатися ні з якими іншими представниками російської влади, окрім Володимира Путіна, але лише після того, яка з президентом США Дональдом Трампом буде підготовлено план про закінчення війни.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Guardian Зеленський заявив, якщо Трампу вдасться організувати переговори між Україною та Росією, президент України планує запропонувати обмін територіями, відмовившись від земель у Курській області, які Київ контролює.