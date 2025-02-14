Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції. Ключові цитати і заяви

14 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції та взяв участь у панелі "Стратегічні інвестиції: майбутнє українсько-американського співробітництва у сфері безпеки".

Delo.ua зібрало головні тези виступу президента.

США не говорили, що хочуть бачити Україну в НАТО, але…

Зеленський заявив, що Сполучені Штати ніколи насправді не прагнули бачити Україну в НАТО, хоча і говорили про це. Водночас він підкреслив, що це питання стосується не особисто президента Дональда Трампа, а загалом американської політики, і ця позиція може змінитися в майбутньому.

"Будемо чесними, Сполучені Штати ніколи не бачили нас у НАТО. Вони лише говорили про це. Але насправді вони не хотіли, щоб ми були в НАТО. Це правда. Я не про людей. І є багато конгресменів, сенаторів, які завжди брали участь у нашому прагненні в НАТО, але насправді на рівні лідера країни, на рівні президента, я ніколи не чув, що ми будемо в НАТО", - сказав Зеленський.

Переговори між Трампом та Путіним загрожують усьому світу

Зеленський вважає, що телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним загрожує не США, а всьому світу.

"Я думаю, що це не ризик для Сполучених Штатів. Я думаю, це не ризик для Трампа, тому що він сильніший за Путіна. Я думаю, що це ризик для всього світу", - сказав він.

Українські природні ресурси треба захищати

Зеленський вважає, що необхідно захищати природні ресурси України, щоб вони не потрапили до рук Росії та її союзників. За його словами, Україна отримама пропозицію щодо інвестицій у критично важливі мінерали і це питання стало предметом численних обговорень.

"Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили до рук окупаційної Росії та їхніх союзників, треба все це захищати. А якщо країни їх захищають, це дуже важливо", - каже він.

РФ має більше бойових бригад ніж Україна разом з іншими країнами Європи

За словами Зеленського у Європі є 82 бригади, в України 110 бригад, а у Росії – 220. Тобто, війська України та Європи разом взяті не можна порівняти з російською армією.

"Отже, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, ми повинні знайти гроші на більшу армію для України, а також ми повинні знайти можливість, як збільшити виробництво і збільшити армію в Європі", - сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо Україну не візьмуть в НАТО, то для гарантій безпеки їй потрібно буде армія в 1,5 млн військових. Це саме та цифра, яка убезпечить Україну від нового вторгнення Росії. І неважливо з якої країни буде цей миротворчий контингент.

Підтримка від США і Європи - це політичне послання Путіну

Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні об'єднатися із Європою у підтримці України і це буде політичним меседжем Путіну.

"Не лише в плані армії, кількості військ … - дуже важливо залишатися разом. І гарантії безпеки повинні бути від Сполучених Штатів та Європи разом", - казав президент.

Зеленський не планує зустрічатися ні з якими росіянами, крім Путіна

Зеленський заявив, що не планує зустрічатися ні з якими іншими представниками російської влади, окрім Володимира Путіна, але лише після того, яка з президентом США Дональдом Трампом буде підготовлено план про закінчення війни.

"Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ з компромісами", - сказав він.

Також на полях Мюнхенської безпекової конференції Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США. Політики обговорили продовження військової підтримки України та необхідні для досягнення справедливого миру зусилля. Для України надзвичайно важлива військова підтримка з боку США.