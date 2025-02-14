Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Ключевые цитаты и заявления

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности и принял участие в панели "Стратегические инвестиции: будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности".

Дело. ua собрал главные тезисы выступления президента.

США не говорили, что хотят видеть Украину в НАТО, но…

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты никогда действительно не стремились видеть Украину в НАТО, хотя и говорили об этом. В то же время, он подчеркнул, что этот вопрос касается не лично президента Дональда Трампа, а в целом американской политики, и эта позиция может измениться в будущем.

"Будем честными, Соединенные Штаты никогда не видели нас в НАТО. Они лишь говорили об этом. Но на самом деле они не хотели, чтобы мы были в НАТО. Это правда. Я не о людях. И есть много конгрессменов, сенаторов, которые всегда участвовали в нашем стремлении в НАТО, но на самом деле на уровне лидера страны, на уровне президента,"

Переговоры между Трампом и Путиным угрожают всему миру

Зеленский считает, что телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным грозит не США, а всему миру.

"Я думаю, что это не риск для Соединенных Штатов. Я думаю, это не риск для Трампа, потому что он сильнее Путина. Я думаю, что это риск для всего мира", — сказал он.

Украинские природные ресурсы нужно защищать

Зеленский считает, что необходимо защищать природные ресурсы Украины, чтобы они не попали в руки России и ее союзников. По его словам, Украина получит предложение по инвестициям в критически важные минералы и этот вопрос стал предметом многочисленных обсуждений.

"Когда мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России и их союзников, нужно все это защищать. А если страны их защищают, это очень важно", – говорит он.

РФ имеет больше боевых бригад, чем Украина вместе с другими странами Европы

По словам Зеленского, в Европе есть 82 бригады, у Украины 110 бригад, а в России – 220. То есть, войска Украины и Европы вместе взятые не сравнимы с российской армией.

"Следовательно, если мы говорим о гарантиях безопасности, мы должны найти деньги на большую армию для Украины, а также мы должны найти возможность, как увеличить производство и увеличить армию в Европе", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что если Украину не возьмут в НАТО, то для гарантий безопасности ей потребуется армия в 1,5 млн. военных. Это именно та цифра, которая обезопасит Украину от нового вторжения России. И неважно, из какой страны будет этот миротворческий контингент.

Поддержка от США и Европы – это политическое послание Путину

Зеленский считает, что Соединенные Штаты должны объединиться с Европой в поддержке Украины, и это будет политическим месседжем Путина.

"Не только в плане армии, количества войск… – очень важно оставаться вместе. И гарантии безопасности должны быть от Соединенных Штатов и Европы вместе", – говорил президент.

Зеленский не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина

Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими другими представителями российских властей, кроме Владимира Путина, но только после того, как с президентом США Дональдом Трампом будет подготовлен план об окончании войны.

"Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", – сказал он.

Также на полях Мюнхенской конференции безопасности Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США. Политики обсудили продолжение военной поддержки Украины и необходимые для достижения справедливого мира усилия. Для Украины очень важна военная поддержка со стороны США.

Напомним, ранее в интервью The Guardian Зеленский заявил, что если Трампу удастся организовать переговоры между Украиной и Россией, президент Украины планирует предложить обмен территориями, отказавшись от земель в Курской области, которые Киев контролирует.