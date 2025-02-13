Зеленский не подписал соглашение с США о редкоземельных металлах - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о редкоземельных металлах, которое ему предложил министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что во время встречи с Бессентом украинский президент получил предложение по экономическому сотрудничеству, включавшему договоренности о редкоземельных металлах. США заинтересованы в этих ресурсах из-за их стратегического значения для высокотехнологичных отраслей, в частности оборонной промышленности.

Однако Зеленский не согласился на предложенные условия, что свидетельствует о разногласиях в позициях Киева и Вашингтона.

Зеленский ожидал возможности лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования. Однако Трамп в это время провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что явилось еще одним сигналом изменения подхода Вашингтона к украинско-российскому конфликту.

Это решение проходит на фоне общего изменения политики США в отношении Украины. Министр обороны США Питер Гегсет заявил, что Вашингтон не будет поддерживать вступление Украины в НАТО, а миротворческие силы в регионе должны формироваться без участия американских военных. Такая риторика значительно отличается от подхода предыдущей администрации Белого дома.

Отказ Зеленского подписать соглашение по редкоземельным металлам может иметь долгосрочные последствия для экономических отношений Украины с США. В то же время, она демонстрирует стремление Киева сохранить контроль над стратегическими ресурсами и избежать невыгодных условий сотрудничества.

Кроме этого CNN пишет, что надежды Зеленского на ключевые принципы мирного соглашения были развеяны новым министром обороны США Питером Гегсетом, который заявил, что Украина не будет членом НАТО и никогда не вернется к границам 2014 года.