Глава Пентагона назвал нереалистичным план Украины выйти на границы 2014 года

Министр обороны Пит Гегсет появился на своем первом заседании Контактной группы "Рамштайн", что цель Украины освободить все оккупированные Россией территории нереалистична, а погоня за этой иллюзорной целью лишь продолжит войну.

Об этом пишет АВСnews.

Однако, комментируя видение администрации президента Дональда Трампа относительно возможного мирного урегулирования войны, он подчеркнул, что кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться.

Гегсет также подчеркнул, что прекращение боевых действий и достижение устойчивого мира являются главным приоритетом нового американского руководства.

Украина в свою очередь настаивает на полном восстановлении территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме этого, Киев требует гарантий безопасности со стороны Запада, в частности, через полноправное членство в НАТО и защиту по статье 5 Североатлантического договора.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, если это приведет к завершению войны.

По его мнению, за столом потенциальных переговоров должна быть Украина, РФ, США и Европа.

Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней

Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог.

Сообщалось, что Келлог приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.

Тем не менее, план Келлога, который он изложил ранее в аналитическом институте America First, вызывает неоднозначную реакцию как в Украине, так и среди международного сообщества.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.