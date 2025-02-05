Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Готов к переговорам с Путиным

Президент подчеркнул, что считает Владимира Путина врагом. Однако добавил, что готов сесть за стол переговоров, если это приведет к завершению войны.

"Если это будет единственная возможность, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей – конечно, мы пойдем на это", — подчеркнул гарант.

По его мнению, за столом потенциальных переговоров должна быть Украина, РФ, США и Европа.

Зеленский считает, что самым быстрым способом перейти к дипломатии будет гарантирование вступления Украины в НАТО.

"Мы верим, что президент Трамп хочет добиться успеха в этой ситуации, а успех — это победа здравого смысла, и конец горячей фазы войны. Это — сильные гарантии безопасности для Украины, по крайней мере, для того, чтобы Путин не вернулся с войной снова" , – подчеркнул Зеленский.

Он признал, что сейчас Украина не может вернуть все территории, и "не может терять миллионы людей ради результата, который может и не наступить". По его словам, в войне против РФ уже погибли 45 тысяч военнослужащих.

"Путин не дождется, чтобы я истощился, мы боремся за нашу жизнь и существование, у нас нет другого выбора", — отметил президент.

Он добавил, что если процесс принятия Украины в НАТО затянется "на годы и десятилетия" не по вине украинской стороны, то западные партнеры должны предоставить ядерное оружие.

Администрация Трампа ведет переговоры с российской и украинской сторонами

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация общается с российской стороной, а также с руководством Украины по прекращению войны, пишет "Укринформ".

"Мы сейчас занимаемся этой темой. Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы говорим с россиянами. Мы говорим с украинским руководством", — заявил Трамп 4 февраля, отвечая на вопрос, потребует ли он от Путина забраться из Украины, с ее суверенной территории.

Он повторил свои высказывания, что войны в Украине не произошло бы, будь он президентом. Трамп также отметил, что получает отчеты еженедельно о потерях с российской и украинской стороны, подчеркнув, что реальные цифры впечатляют.

"Я хочу увидеть завершение этого. Я хочу, чтобы это закончилось по одной простой причине — жизнь молодых людей абсолютно уничтожена с обеих сторон", — подчеркнул он.

Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней

Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог.

Сообщалось, что Келлог приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.

Тем не менее, план Келлога, который он изложил ранее в аналитическом институте America First, вызывает неоднозначную реакцию как в Украине, так и среди международного сообщества.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.