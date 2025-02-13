Бизнес призывает рассекретить информацию о недрах Украины

Пока информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами "секретно" или "для служебного пользования". В частности, речь идет о данных о залежях алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов. Такие ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и усложняют сотрудничество со стратегическими партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что сохранение грифа «секретно» по поводу балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий.

В ЕБА отмечают важность доступа к информации, ссылаясь на опыт других стран. Например, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу Raw materials information system с информацией о критических сырьевых материалах.

"Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере. Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений с сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не причиняя вреда национальной безопасности Украины".

Поэтому бизнес-сообщество обратилось к правительству с просьбой содействовать снятию соответствующих грифов и предоставило свои предложения.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,

Доступ к украинским редкоземельным ископаемым

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

12 февраля Соединенные Штаты передали Украине первую часть соглашения о партнерстве, касающуюся полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

В конце 2024 года Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227 об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Как заметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, согласно принятому закону, Украина на средства налогоплательщиков будет разведывать ископаемые, а затем определенные месторождения будут отдаваться иностранным юридическим и физическим лицам за бесценок, без полноценных конкурсных процедур. Он прогнозирует, что с молотка уйдут 100 видов уникальных редкоземельных ископаемых, 22 из которых признаны Евросоюзом критическими.

О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.