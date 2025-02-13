Бізнес закликає розсекретити інформацію про надра України

Наразі інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів. Такі обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що збереження грифу «таємно» щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій.

В ЄБА наголошують на важливості доступу до інформації, посилаючись на досвід інших країн. Наприклад Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу “Raw materials information system” з інформацією про критичні сировинні матеріали.

"Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері. Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Тому бізнес-спільнота звернулася до уряду з проханням сприяти зняттю відповідних грифів та надала свої пропозиції.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації,

Доступ до українських рідкісноземельних копалин

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

12 лютого Сполучені Штати передали Україні першу частину угоди про партнерство, яка стосується корисних копалин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Наприкінці 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 6227 про "Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року".

Як зауважив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець, згідно з прийнятим законом, Україна коштом платників податків буде розвідувати копалини, а потім визначені родовища віддаватимуться іноземним юридичним і фізичним особам за безцінь, без повноцінних конкурсних процедур. Він прогнозує, що з молотка підуть 100 видів унікальних рідкісноземельних копалин, 22 з яких визнані Євросоюзом критичними.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.