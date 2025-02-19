Трамп: Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не должна была начаться

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов на войну и назвал украинского лидера "диктатором без выборов".

Об этом Трамп написал в социальной сети TruthSocial.

"Представьте себе, скромный успешный комик, Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млдр, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться", — написал Трамп.

Трамп снова обратился к критике Зеленского, обвиняя его в злоупотреблении американской помощью.

Он отметил, что Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом средства, предоставленные Европой, вероятно, вернутся, в то время как США не получат ничего вместо этого. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский сам признал, что значительная часть предоставленных ему средств "исчезла".

Трамп снова высказался о Зеленском, заявив, что тот отказывается от проведения выборов и назвал президента Украины "диктатором ". Он отметил, что у Зеленского очень низкий рейтинг по результатам украинских опросов и единственным его успехом была "игра" с Байденом. По словам Трампа, если Зеленский бездействует, то он может потерять свою страну.

О переговорах, Трампе и Зеленском

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.

Отметим, президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с РФ без привлечения украинской делегации, заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что за три года можно было договориться о мире. Также президент США заявил, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.

Зеленский ответил Трампу на заявление о рейтинге и необходимости провести выборы.

Отметим, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня утром — через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского в Украине. В нем сказано, что за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025 года, рейтинг доверия украинцев Зеленскому вырос с 52% до 57%.