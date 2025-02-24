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Гривна копит силы к весне. Как геополитическая активность США влияет на валютный рынок?
Валютный курс по-прежнему не выходит за границу 42 грн/долл. Скорее всего, с приходом марта ситуация на рынке существенно не изменится.
На неделе 17-21 февраля курс на наличном рынке сохранялся в диапазоне 41,4-41,9 грн/долл. Официальный курс в течение этого же периода держался в узком коридоре 41,6-41,7 грн/долл.
До конца февраля и в начале марта валютный рынок останется в текущем фарватере. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от экспортеров, которые генерируют валютную выручку, а также от очередного решения НБУ в отношении учетной ставки и внешнеполитических факторов.
Официальный курс гривны к доллару
Бизнес запасается валютой
В течение предпоследней недели февраля спрос на валютном рынке оставался достаточно слабым, особенно со стороны населения. Среднесуточная чистая покупка валюты физлицами по-прежнему находится на умеренном уровне в пределах 40-50 млн долл. По оценкам Ukraine Economic Outlook, за половину февраля население приобрело около 400 млн долл., что почти на 40% меньше, чем в январе.
На межбанковском рынке наметилась тенденция к увеличению дефицита предложения с одновременным оживлением покупателей.
Как объясняет директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, это может быть связано со снижением экспортных потоков из-за ухудшения погодных условий и истощения объемов потенциального экспорта агропродукции.
В частности, во второй половине февраля среднедневной спрос (объем покупки) на безналичную валюту находился на уровне около 350 млн долл., а предложение (объем покупки) составляло порядка 200 млн долл. Таким образом, по сравнению с началом февраля дневной спрос на валюту вырос более чем на 100 млн долл.
Уже традиционно дефицит валюты покрывал Национальный банк. Объем интервенций НБУ с 17 по 21 февраля составил почти 1,2 млрд долл., что вдвое больше, чем неделей ранее.
Всего с начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке 5,7 млрд долл.
Риск девальвации остается
По мнению экспертов, в ближайшие недели следует ожидать сохранение курса в нынешних рамках. Иными словами, и наличный, и безналичный рынок останутся в пределах 41,2-42 грн/долл.
"В то же время, увеличение возможностей достижения соглашения по завершению активных боевых действий может принести дополнительный положительный импульс рынку и поддержать гривну", – считает Александр Печерицын.
Также можно ожидать рост продаж валюты со стороны аграриев ближе к концу февраля-началу марта из-за приближающегося сезона посевной, что увеличит объем предложения на рынке.
Помимо этого, 4-5 марта пройдет заседание комитета НБУ по монетарной политике, а 6 марта – заседание правления Нацбанка, которое может в очередной раз повысить учетную ставку (ее нынешний уровень – 14,5%). Такое решение тоже сыграет на пользу гривне и стабилизирует курс.
Тем не менее, на апрель-май эксперты сохраняют прежний прогноз – о возможном ускорении девальвации до 43 грн/долл. Причем вероятность такого сценария только возрастет, если в Украине начнется предвыборная гонка, а с внешним финансированием будут перебои.