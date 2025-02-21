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Курс валют на 22-23 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22-23.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 21 февраля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,73 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 43,55 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,47 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

  • Курс доллара США: 41,75/41,80 грн.
  • Курс евро: 43,75/43,90 грн.
  • Курс злотого: 10,45/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 февраля курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,23/41,83 грн.
  • Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.
  • ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
  • Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.
  • Райффайзен: 41,40/41,80 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 21 февраля:

  • ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.
  • Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.
  • ПУМБ: 43,30/44,00 грн.
  • Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.
  • Райффайзен: 43,00/43,80 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.
  • ПУМБ: 10,30/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том,   чего ждать от валютного рынка   в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.

Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Подробнее   читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько