Курс валют на 22-23 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22-23.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 21 февраля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 грн.

Курс евро

1 евро – 43,55 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,47 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,75/41,80 грн.

Курс евро: 43,75/43,90 грн.

Курс злотого: 10,45/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,23/41,83 грн.

Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.

ПУМБ: 41,50/42,10 грн.

Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.

Райффайзен: 41,40/41,80 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 21 февраля:

ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.

Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.

ПУМБ: 43,30/44,00 грн.

Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.

Райффайзен: 43,00/43,80 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.

ПУМБ: 10,30/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.

Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Подробнее читайте в материале Delo.ua.