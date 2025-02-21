Конгресс США больше не хочет финансировать Украину – Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе нет желания принимать новый законопроект по финансовой помощи Украине. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как президент Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и заявил, что украинскому президенту нужно быстро достичь мира с Россией, в противном случае он рискует потерять свою страну.

Об этом сообщает Reuters.

"До этого нет ни одного аппетита. Мы должны довести (войну) до конца. И я могу вам сказать, что наши европейские союзники также понимают необходимость. Это (затянулось) слишком долго", — сказал Джонсон в комментарии Newsmax на Conservative Political Action Conference, отвечая на вопрос о возможном новом пакете помощи Украине.

Reuters пишет, что заявления Джонсона отражают существенные изменения в политике США в отношении Украины. Трамп отказался от стратегии изоляции России, возобновил контакты с Кремлем и инициировал переговоры между чиновниками США и России в Саудовской Аравии, куда правительство Зеленского не пригласили.

На фоне этих событий Трамп обвинил Украину в войне, заявив, что Киев спровоцировал вторжение России в 2022 году. В ответ Зеленский обвинил Трампа в распространении российской дезинформации.

Конгресс больше не поддерживает масштабную помощь Украине

Сообщается, что с момента начала полномасштабной войны США выделили Киеву 175 миллиардов долларов, но политика меняется.

Если раньше Белый дом и Сенат контролировали демократы, то сейчас власти сосредоточены в руках республиканцев Трампа, выступающих против дальнейшей поддержки Украины.

В прошлом году Джонсон разрешил голосование за пакет помощи на 61 миллиард долларов, что вызвало недовольство многих его однопартийцев. Теперь он прямо заявляет: пора прекратить финансирование войны.

"Мы должны положить конец конфликту. Президент Трамп абсолютно прав. Пора, чтобы это закончилось, и он (Трамп) является той грубой силой, я считаю, что может это сделать", — сказал Джонсон.

По его словам, Трампу нужно предоставить простор для посредничества в переговорах между Россией и Украиной. Он также раскритиковал Зеленского за жалобы по поводу того, что Киев не был приглашен на переговоры в Саудовской Аравии, назвав это "неуместным".

"Я имею в виду, что Трамп пытается сделать, это... создать условия для настоящих переговоров, переговоров, и мы должны позволить ему делать то, что он делает", — подытожил спикер Палаты представителей.

Напомним, Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.