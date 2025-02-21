Конгрес США більше не хоче фінансувати Україну – Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що в Конгресі немає бажання ухвалювати новий законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні. Його коментарі пролунали наступного дня після того, як президент Дональд Трамп назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" та заявив, що українському президенту потрібно швидко досягти миру з Росією, інакше він ризикує втратити свою країну.

Про це повідомляє Reuters.

"До цього немає жодного апетиту. Ми маємо довести (війну) до кінця. І я можу вам сказати, що наші європейські союзники також розуміють необхідність. Це (затягнулося) занадто довго", — сказав Джонсон у коментарі Newsmax на Conservative Political Action Conference, відповідаючи на питання щодо можливого нового пакету допомоги Україні.

Reuters пише, що заяви Джонсона відображають суттєві зміни у політиці США щодо України. Трамп відмовився від стратегії ізоляції Росії, відновив контакти з Кремлем і ініціював переговори між високопосадовцями США та Росії в Саудівській Аравії, куди уряд Зеленського не запросили.

На тлі цих подій Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши, що саме Київ спровокував вторгнення Росії у 2022 році. У відповідь Зеленський звинуватив Трампа у поширенні російської дезінформації.

Конгрес більше не підтримує масштабну допомогу Україні

Повідомляється, що з моменту початку повномасштабної війни США виділили Києву 175 мільярдів доларів, але ця політика змінюється.

Якщо раніше Білий дім і Сенат контролювали демократи, то зараз влада зосереджена в руках республіканців Трампа, які виступають проти подальшої підтримки України.

Минулого року Джонсон дозволив голосування за пакет допомоги на 61 мільярд доларів, що викликало невдоволення багатьох його однопартійців. Тепер він прямо заявляє: час припинити фінансування війни.

"Ми повинні покласти край конфлікту. Президент Трамп абсолютно правий. Настав час, щоб це закінчилося, і він (Трамп) є тією грубою силою, я вважаю, що може це зробити", — сказав Джонсон.

За його словами, Трампу потрібно надати простір для посередництва у переговорах між Росією та Україною. Він також розкритикував Зеленського за скарги щодо того, що Київ не був запрошений на перемовини в Саудівській Аравії, назвавши це "недоречним".

"Я маю на увазі те, що Трамп намагається зробити, це... створити умови для справжніх переговорів, переговорів, і ми повинні дозволити йому робити те, що він робить", — підсумував спікер Палати представників.

Нагадаємо, Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.