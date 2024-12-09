Трамп припустив зменшення військової допомоги Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

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Про це повідомляє NBC News.

На зауваження журналістки, що Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною за 24 години і навіть ще до того, як офіційно стане президентом, він відповів: "Я намагаюсь".

Проте, на питання, "Чи розмовляв він з лідером РФ Володимиром Путіним?", Трамп відповів — "ні". За його словами, "це може перешкодити переговорам".

При цьому новообраний президент США додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

NBC News також зазначає, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження ролі США в НАТО. Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".

Трамп наголосив, що США платить за війну в Україні 350 мільярдів, а Європа - 100 мільярдів. На його думку Європа повинна платити більше, аніж США.

Перша зустріч Зеленського з Трампом після виборів у США

Президент України Зеленський 7 грудня зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною". Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

Трамп після зустрічі заявив, що Україна та її лідер Володимир Зеленський хотіли б укласти угоду з Росією, аби зупинити війну, яку він назвав "божевіллям"

"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду та зупинити божевілля", - йдеться в дописі.

Трамп також заявив, що Україна у війні з Росією нібито "безглуздо втратила 400 тисяч солдатів", а втрати серед цивільних він назвав ще більшими. За його словами, тому потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори.

"Занадто багато життів утрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і, якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше й набагато гірше. Я добре знаю Володимира Путіна. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - наголосив Трамп.